Meteo, 22-23 marzo con clima ancora freddo poi temperature in aumento

Fredde correnti settentrionali insisteranno sull’Italia fino all’inizio della prossima settimana con temperature che soprattutto sul versante adriatico e al Sud, rimarranno sotto le medie stagionali. Il clima dunque rimarrà invernale sull'Italia.

Inizio settimana con clima ancora freddo

Martedì prevarranno le nuvole sul medio e alto Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Possibilità di qualche isolata pioggia più probabile sulla Sicilia tirrenica e in forma più isolata anche sulla Puglia e in Calabria. Neve sui rilievi di Sicilia e Calabria intorno agli 800 metri. Nel resto del Paese la giornata sarà in prevalenza soleggiata.



Un ricambio più evidente di questa massa di aria con afflusso di correnti più miti, sembra possibile nella seconda parte della settimana quando un promontorio di alta pressione tenderà ad avanzare da ovest verso l’Italia.