Perturbazione in transito, piogge e rovesci al Centro-Sud: le previsioni meteo per martedì 21 marzo

La perturbazione che ha attraversato l'Italia nei giorni scorsi, martedì 21 marzo influenzerà ancora le condizioni meteo in alcuni settori del Centro-Sud prima di allontanarsi definitivamente dal Paese. Alle sue spalle si rinforzerà poi l'alta pressione, dando il via a una fase meteo stabile e con temperature in crescita fino a valori da primavera inoltrata soprattutto al Centro-Sud, dove l’anticiclone sarà maggiormente efficace.

Nella seconda parte della settimana il Nord, posizionato ai margini, resterà esposto al passaggio delle code meridionali dei sistemi nuvolosi in transito Oltralpe, con conseguenti condizioni di variabilità caratterizzate anche da qualche fase piovosa.

Le previsioni meteo per martedì 21 marzo

Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con nebbie in diradamento nella pianura padana orientale e nelle valli del Centro, e velature in transito nel corso della giornata.

Prevalenza di nuvole nel resto del Paese con piogge e locali rovesci sul medio Adriatico e al Sud, in miglioramento già in mattinata nelle regioni centrali adriatiche, dal pomeriggio gradualmente anche al Sud.

Temperature massime in leggero aumento al Centro-Nord e in Campania, in leggera flessione sul resto del Sud. Ancora un po’ ventilato al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 marzo

Tempo ovunque stabile, con schiarite ampie, a parte delle velature passeggere e qualche addensamento più compatto al Sud e sulle Isole. Al primo mattino possibile presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi nella bassa pianura padana centro-orientale, in graduale diradamento.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo, per lo più sopra la media con valori pomeridiani in generale compresi fra 16 e 21 gradi. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi dai quadranti occidentali sui mari di ponente e di Maestrale al Sud.