Meteo, 21 maggio: forti temporali al Centro-sud. I dettagli

La perturbazione (numero 6 del mese) che insiste sull’Italia, domenica 21 maggio porterà ancora maltempo, favorendo molta instabilità nelle regioni del Centro-Sud, dove si formeranno numerosi temporali, specie nelle ore centrali del giorno; il Nord invece godrà di un parziale miglioramento del tempo, con il sole che tornerà a far capolino tra le nubi mentre le piogge saranno decisamente meno diffuse e meno insistenti. La prossima settimana le condizioni meteo andranno incontro a un ulteriore miglioramento: il sole guadagnerà terreno e le piogge si faranno ancor meno numerose, con l’instabilità residua che si concentrerà prevalentemente su Alpi e zone interne del Centro-Sud, mentre le temperature risaliranno in tutta Italia, attestandosi su valori nel complesso normali per il periodo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 21 maggio

Domenica nuvole ovunque, anche se non mancheranno i momenti di tempo bello, specie lungo le coste del medio e alto versante adriatico. Nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Valle d’Aosta, Piemonte, Levante Ligure, regioni tirreniche, zone interne del Centro, Basilicata, Salento e Isole Maggiori. Temperature massime in rialzo in gran parte d’Italia, con l’aumento più marcato al Nordovest, Emilia, Romagna e regioni centrali adriatiche. Venti in parziale attenuazione. Mari comunque in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 22 maggio

Lunedì al mattino un po’ di nuvole e isolati piovaschi al Sud e Appennino Abruzzese e Molisano; in prevalenza bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sempre in prevalenza soleggiato in Emilia e coste del medio e alto versante adriatico; alternanza tra sole e nuvole altrove, con isolati rovesci e temporali su Alpi, regioni tirreniche, Appennino Abruzzese e Molisano, Basilicata, Salento, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Nord, Toscana e Sardegna.