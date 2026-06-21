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Meteo, 21 giugno con sole e caldo afoso intenso: le previsioni

Anticiclone nord-africano protagonista per diversi giorni: tempo soleggiato con qualche temporale pomeridiano sui rilievi e picchi di 37-38 gradi. Le previsioni meteo
Previsione21 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione21 Giugno 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il bollente Anticiclone Nord-Africano probabilmente insisterà su una grossa fetta del nostro continente, occupando con decisione anche l’Italia, almeno fino a tutta la prossima settimana, e questo significa che ci attendono diverse giornate caratterizzate da prevalenza di tempo soleggiato, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana su Alpi e zone appenniniche. Ma il vero protagonista del tempo, nei prossimi giorni, sarà il caldo afoso intenso, che toccherà l’apice tra domenica 21 giugno e i primi giorni della prossima settimana, quando in diverse località le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi. Le temperature, specie le massime, faranno quindi registrare valori decisamente al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 9-10 gradi, e risulteranno insolitamente alte pure in montagna, con lo zero termico che si collocherà attorno a 4500 metri. La sensazione di calore verrà inoltre accentuata dagli elevati tassi di umidità, e anche le temperature notturne faranno registrare valori decisamente alti per il periodo, ben oltre la soglia dei 20 gradi che definisce le “notti tropicali”.

Previsioni meteo per oggi, domenica 21 giugno

Domenica al mattino cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne della Penisola, con isolati e improvvisi temporali su Alpi e Appennino Centrale e Settentrionale. In serata ancora qualche temporale sulle zone alpine, con possibili locali sconfinamenti sulla vicina pianura lombardo-veneta. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: temperature massime ben al di sopra della norma, con possibili picchi fino a 38-39 gradi al Centro-Nord e Sardegna. Venti deboli, a regime di brezza.

Previsioni meteo per lunedì 22 giugno

Lunedì mattinata piena di sole in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sui rilievi del Nord e sulle zone interne del Centro-Sud: isolati rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste centrali tirreniche. Temperature sempre decisamente elevate: notte tropicale in molte località, in cui le minime non scenderanno al di sotto di 20 gradi; massime per lo più comprese fra 31 e 37 gradi, con punte fino a 38-39 gradi al Centro-Nord e Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Domenica 21 Giugno ore 07:12

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