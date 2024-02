Meteo, 21 febbraio stabile poi cambia tutto: intensa perturbazione in arrivo

Nelle prossime ore situazione meteo tutto sommato tranquilla, con appena qualche pioggia residua all’estremo Sud. La tregua però durerà poco, perché nei prossimi gironi è atteso un brusco cambiamento delle condizioni meteo sul nostro Paese, con l’alta pressione in ritirata e l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica che già giovedì porterà le sue piogge e un primo calo delle temperature al Nord, per poi estendere i suoi effetti anche al resto d’Italia nei giorni successivi. In particolare venerdì le piogge raggiungeranno anche le regioni centrali mentre sabato la perturbazione si sposterà con maggior decisione al Sud. Durante questa fase sono attese anche delle nevicate sulle Alpi mentre le temperature, durante il fine settimana, caleranno anche al Centro-Sud, tornando così in tutta Italia su valori normali per la fine di febbraio.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 febbraio

Mercoledì cielo nuvoloso e qualche pioggia in Sicilia. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nordovest, Alpi Orientali, Appennino Lucano e Calabria, con piogge deboli e isolate sulla Calabria Meridionale; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana. Temperature massime in leggero calo al Nord, in lieve crescita al Sud e Isole, comunque ancora in generale al di sopra della norma. Moderati venti di Grecale al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 22 febbraio

Giovedì molte nubi al Nord e in Toscana, con piogge sparse su Alpi, alta pianura padana, Venezie, Liguria, alta Toscana e Appennino settentrionale; neve oltre 1400-1900 metri sui rilievi alpini. Tempo più stabile nel resto d’Italia, con nuvolosità sparsa in intensificazione nel corso della giornata, salvo delle iniziali schiarite all’estremo Sud e in Sicilia. Temperature massime in calo al Nord e leggermente anche sulle regioni tirreniche; valori ancora molto miti sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo al Centro-Nord.