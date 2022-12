Meteo: mercoledì 21 dicembre deboli piogge. Poi alta pressione fino a Natale

L’alta pressione torna ad allungarsi sul nostro Paese e in questa settimana porterà prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature relativamente miti. Nonostante ciò al Nord il cielo si presenterà spesso grigio e umido, con nubi basse e nebbie persistenti. La fase anticiclonica verrà solo temporaneamente disturbata a metà settimana - tra oggi (martedì 20 dicembre) e mercoledì 21 -, a causa del veloce transito di una debole perturbazione, con piogge per lo più isolate su Centro-Nord e Sardegna.

L’alta pressione sembra poi destinata a insistere anche nel periodo natalizio che trascorrerà probabilmente con un tempo stabile e mite al Centro-Sud, mentre al Nord il cielo potrebbe rimanere nuvoloso e grigio con temperature più contenute.

Le previsioni per martedì 20 dicembre

Nuvole al Nord e regioni centrali tirreniche, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: piogge deboli e isolate su Liguria, Basso Piemonte e Alta Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in crescita in quasi tutto il Paese. Venti deboli, salvo locali rinforzi da sud sul Mar Ligure.

Le previsioni per mercoledì 21 dicembre

In prevalenza bello nelle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori, fatta eccezione per qualche locale addensamento di nubi basse sui settori tirrenici; la sera nuvolosità in aumento in Sardegna con deboli piogge sul settore occidentale. Al Nord cielo più nuvoloso: al mattino qualche debole e isolata pioggia sulle Alpi Occidentali e sul Ponente Ligure, con neve solo a quote medio alte; nel corso della giornata piogge sparse sul Levante Ligure e sulla Valle Padana centrale.

Temperature senza grandi variazioni e su valori generalmente superiori alla norma, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Venti quasi ovunque deboli. Mari localmente mossi il mar Ligure ed il mare di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri.