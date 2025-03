Meteo, oggi mercoledì 19 marzo, cielo sereno quasi ovunque. Deboli gelate

Nella parte centrale della settimana si conferma il rischio di gelate tardive all’alba al Centro-Nord mentre l’alta pressione garantirà condizioni di tempo quasi ovunque stabile e in prevalenza soleggiato, insieme all’afflusso di aria via via più temperata oceanica.

A seguire si profila un cedimento progressivo del campo anticiclonico e di un fine settimana di estremi, a causa dell’arrivo di un’altra intensa perturbazione atlantica (la n.10): tra piogge localmente intense al Nord e caldo anomalo al Sud e in Sicilia, investite da intensi venti di Scirocco.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Faranno eccezione le Isole maggiori dove si osserverà una maggiore variabilità, con una nuvolosità molto irregolare e qualche goccia di pioggia non esclusa nell’estremo sud della Sardegna.

Temperature minime in generale e sensibile diminuzione, ad eccezione di Sicilia e Sardegna; e valori vicini allo zero nelle aree interne del Sud. Massime in lieve calo in Sicilia, in rialzo altrove, ma in alcuni casi ancora inferiori alla norma. Venti in attenuazione, soffieranno moderati o tesi di Scirocco su Sardegna, mari prospicienti e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì 20 marzo

Tempo prevalentemente soleggiato su quasi tutti i settori. Da segnalare un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna e la tendenza ad un aumento delle nubi a bassa quota, dal pomeriggio, su Lazio, Toscana e Liguria di ponente.

Temperature minime in calo sulla Sicilia, stazionarie o in leggero rialzo al Centro-Nord, ma ancora possibili deboli gelate all’alba a bassa quota. Massime in generale aumento, più sensibile sulla Sardegna dove, complici i venti tesi di Scirocco, si potrebbero superare i 20 gradi. Mari: molto mossi quelli attorno all’Isola.