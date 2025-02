Meteo, ritorna l'alta pressione. Nessun ondata di freddo in vista

All’inizio della settimana l’area depressionaria associata alla prima perturbazione di febbraio si sposterà tra il mar Ionio e la Grecia, consentendo un graduale miglioramento del tempo sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali dove si osserveranno gli ultimi fenomeni di instabilità atmosferica.

A seguire si conferma una rimonta decisa dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale che assicurerà condizioni stabili e asciutte su tutta l’Italia almeno fino alla giornata di giovedì 7 febbraio.

Martedì 4 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord, salvo annuvolamenti passeggeri nel Lazio e regioni adriatiche. Un po’ di nubi al Sud, in Sicilia e sulla Sardegna meridionale; qualche isolata pioggia sarà possibile in Calabria meridionale e sul nord ed est della Sicilia. Temperature in diminuzione su gran parte delle nostre regioni.

Nella parte centrale della settimana condizioni di stabilità su quasi tutta l’Italia; mercoledì 5 febbraio avremo un po’ di nuvole sulle Isole ma senza piogge di rilievo. Tempo soleggiato altrove. Le temperature tenderanno ad aumentare, specie al Centro-Nord dove risulteranno oltre la norma.