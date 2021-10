Meteo, 20 ottobre con primi effetti di una nuova perturbazione

L’alta pressione mercoledì 20 ottobre continuerà a proteggere le nostre regioni del Centro-Sud, mentre una perturbazione atlantica, la quarta di ottobre, si avvicina al Nord Italia dove porterà un graduale peggioramento, più evidente nella giornata di giovedì 21 ottobre, quando oltre alle nuvole, arriveranno anche delle piogge. Tra giovedì e sabato nubi e rovesci raggiungeranno anche il Centro-Sud e la Sicilia, ad iniziare dalle regioni tirreniche. L’attuale tendenza per il fine settimana indica condizioni di tempo stabile e soleggiato al Nord e un miglioramento domenica anche nelle regioni centrali, con temperature in lieve calo, ma ancora vicine alle medie stagionali.

Previsioni meteo per mercoledì 20 ottobre

Mercoledì nuvolosità in graduale aumento al Nord e in Toscana, con qualche pioggia debole e intermittente sulla Liguria centrale e di levante. Sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni. In serata nubi più compatte al Nord, tranne in Emilia Romagna; prime piogge anche su alto Piemonte e alta Lombardi. Temperature di inizio giornata più miti al Nord e al Centro; massime del pomeriggio senza variazioni di rilievo e per lo più comprese tra 17 e 22 gradi, con punte di poco superioni nelle Isole. Venti meridionali di moderata intensità sui mari di ponente; deboli su Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per giovedì 21 ottobre

Giovedì cielo da nuvoloso a coperto al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con piogge sparse al Nord, tranne in Emilia Romagna, e lungo il versante tirrenico; più soleggiato all’estremo Sud e Isole, parziali schiarite anche in Abruzzo. Dal pomeriggio migliora anche in Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature minime in ulteriore rialzo quasi ovunque. Massime in calo nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti moderati o tesi su tutti i mari, di Libeccio su Mar Ligure, Tirreno e Ionio, di Scirocco su medio e alto Adriatico. Ventoso anche in Appennino.