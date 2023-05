Meteo 20 maggio: sabato con piogge localmente intense. Le zone a rischio

Al via un weekend che rischia di essere difficile dal punto di vista meteo: una perturbazione ha raggiunto l'Italia nelle ore scorse, e tra oggi e domani porterà ancora piogge in molte regioni. Localmente, i fenomeni rischiano di essere particolarmente intensi e insistenti, ecco le zone più a rischio:

Le previsioni meteo per sabato 20 maggio

Giornata in generale molto nuvolosa, con qualche temporanea schiarita in Sicilia. Possibili piogge al Nord, meno probabili sulle pianure delle Venezie; precipitazioni anche moderate e insistenti sul Piemonte occidentale dove gli accumuli cominceranno a diventare piuttosto elevati a ridosso delle Alpi. Piogge anche al Centro-Sud, più sporadiche sulle regioni centrali tirreniche. In Sardegna, Sicilia e Calabria rischio di locali intensi rovesci o temporali.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in calo su Calabria e Sicilia; valori per lo più al di sotto della norma. Venti forti di Scirocco con raffiche burrascose tra Ionio, Sicilia e Tirreno centro-meridionale; venti al più moderati altrove. Molto mossi i mari di ponente, fino ad agitati o molto agitati i mari intorno alla Sicilia e lo Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 21 maggio

Domani ampi rasserenamenti al Nord-Est e, gradualmente, anche sulle coste del medio-basso Adriatico. Nuvoloso altrove, con nubi più compatte all’estremo Nord-Ovest, in Calabria e sulle Isole dove saranno possibili delle precipitazioni, fin dal mattino, anche a carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Sardegna. Nelle ore centrali del giorno sviluppo di rovesci e temporali sull’Appennino settentrionale e nelle aree interne del Centro-Sud, con sconfinamenti verso le coste tirreniche, sul Levante ligure e nel Golfo di Taranto. In serata tendenza a un’attenuazione dei fenomeni.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, con punte di 24-25 gradi; valori leggermente più contenuti al Sud e sulle Isole. Venti in parziale attenuazione. Mossi o molto mossi i mari occidentali e meridionali.