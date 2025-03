Meteo, 20 gradi al Nord e piogge al Sud: la tendenza

L’assenza di una struttura di alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo variabile anche nella seconda parte della settimana, ma con fasi perturbate che non interesseranno necessariamente tutte le regioni. Giovedì, nel settore del medio Adriatico al Sud e in Sicilia insisterà la perturbazione n.13 con precipitazioni a tratti intense e localmente anche temporalesche. Nel resto del Paese prevarranno le schiarite, specialmente al Nord dove le temperature potranno raggiungere i 20 gradi; sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna saranno presenti degli annuvolamenti, ma accompagnati da scarso rischio di pioggia e con temperature nella norma.

Tendenza meteo: prosegue l'instabilità al Sud e sulla Sicilia, più mite al Nord



Nelle aree interessate dal maltempo, complici anche i venti freddi settentrionali, il clima sarà più fresco con temperature per lo più sotto la media. Venerdì le regioni meridionali saranno soggette ai residui effetti della perturbazione in allontanamento verso est, che lascerà in queste zone nuvole e qualche isolata pioggia o rovescio. Nelle altre regioni prevarranno le schiarite. Le temperature subiranno poche variazioni; le massime saranno superiori alla media al Nord e in Toscana, sotto la media sul medio-basso Adriatico, nella norma altrove.

Nel fine settimana aumenterà il grado di incertezza della previsione; lo scenario più probabile vede il transito di una perturbazione atlantica in movimento da nord-ovest verso sud-est, ma la cui traiettoria esatta è ancora da definire, così come gli effetti sul nostro territorio.