Meteo 20 febbraio: piogge e temporali al Sud e nelle Isole. Lieve calo termico

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da condizioni meteo decisamente più dinamiche rispetto a quelle degli ultimi giorni 10 giorni. La debole perturbazione atlantica (la n. 3 di febbraio) che sta attraversando rapidamente la Penisola, una volta raggiunto il Sud Italia, darà luogo ad un’area di bassa pressione che manterrà condizioni di instabilità sulle regioni meridionali e in Sicilia fino alle prime ore di mercoledì 21 febbraio, giornata in cui la pressione atmosferica sarà in temporaneo rialzo, riportando una breve fase di tempo stabile.

Tuttavia giovedì 22 un’altra perturbazione riuscirà a raggiungere il Nord Italia, portando delle precipitazioni che poi si estenderanno venerdì al Centro e poi al Sud, quando la sua parte più attiva scivolerà lungo la Penisola, accompagnata da forti venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 20 febbraio

Giornata soleggiata al Nord, ma con la presenza al mattino di nebbie sulla pianura lombarda e su pianure e coste del Veneto; nuvole più insistenti in Emilia Romagna. Ampi rasserenamenti entro il pomeriggio in gran parte del Centro, dopo una mattinata nuvolosa con qualche pioggia in Abruzzo e Molise.

Molte nuvole e piogge sparse al Sud e Isole, specie nel corso del pomeriggio, con rovesci diffusi e localmente intensi in Calabria, in Sicilia e nella Sardegna meridionale, con possibili temporali isolati. In serata ancora piogge e rovesci all’estremo Sud; aumentano di nuovo le nuvole su Alpi e Nord-Ovest. Temperature massime in lieve generale calo, più marcato al Sud e Isole. Venti moderati al Centro-Sud e Isole; ventoso a tratti anche sulle Alpi.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 febbraio

Il tempo torna stabile in quasi tutta l’Italia, ma temporaneamente. Solo in Sicilia insisteranno nuvole e qualche pioggia o rovescio isolato fino al pomeriggio. Cielo poco o parzialmente nuvoloso nel resto del Paese, con schiarite più ampie al Centro, in Campania, Puglia e Sardegna; nuvolosità di nuovo in arrivo al Nord verso sera.

Da segnalare al primo mattino la possibile presenza di nebbia in pianura padana. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli, ma con il Libeccio in rinforzo in serata sulla Liguria, con mare mosso.