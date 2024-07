Meteo: due perturbazioni spazzano via il caldo africano! Forti venti, clima fresco e temporali: ecco dove

L’ondata di calore al Sud e sulla Sicilia raggiunge in queste ore il suo apice, con picchi intorno o poco oltre i 40 gradi, ma a breve verrà spazzata via dall’avvento di una intensa e più fresca ventilazione nord-occidentale. In seno a tale flusso si muoveranno le prime due perturbazioni di luglio, associate ad una fase di marcata instabilità atmosferica, che metterà temporaneamente in pausa l’estate. La n.1 in transito oggi (martedì 2 luglio), la n.2 tra la serata odierna e mercoledì 3.

Entrambe saranno accompagnate da piogge e temporali, localmente intensi, e da un calo sensibile delle temperature, con uno sbalzo termico importante, anche superiore ai 10 gradi tra domenica 30 giugno e mercoledì 3 luglio, quando si registreranno temperature diffusamente inferiori alla norma e un clima insolitamente “fresco” per il periodo.

Da giovedì 4 nuova rimonta da ovest dell’alta pressione verso l’Italia: sarà garanzia di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature di nuovo in progressivo rialzo, su livelli da piena estate ma senza eccessi. Sabato 6 al Nord si potrebbe assistere ad un temporaneo e parziale peggioramento del tempo, lambito da un’altra perturbazione atlantica (la n.3), ma la tendenza resta incerta.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 2 luglio

Tempo abbastanza soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole, salvo una residua nuvolosità al mattino in Emilia Romagna e gli ultimi locali rovesci tra Toscana orientale e Umbria. Nel pomeriggio addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi, con isolati rovesci o brevi temporali tra Orobie, basso Trentino, Prealpi venete e friulane e in Appennino tra Liguria di levante e Toscana. Tempo molto instabile su regioni del medio-basso Adriatico, su Campania e Basilicata, con rovesci o temporali più frequenti, localmente intensi.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud. Nella notte tendenza ad un nuovo peggioramento al Nord. Venti da nord o di Maestrale in rinforzo al Centro-Sud, fino a burrascosi tra Sardegna e Sicilia, con raffiche fino a 70-80 Km/h. Mari: mossi i mari di ponente, fino a molto mossi o agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 luglio

In mattinata cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord con alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno attorno alle aree montuose. Altrove tempo inizialmente buono o discreto, con annuvolamenti soprattutto su Sardegna occidentale, Calabria e Sicilia tirreniche. Da metà giornata al Centro-Sud aumenta l’instabilità, con sviluppo di rovesci o temporali nelle aree interne e appenniniche peninsulari e sulla Calabria tirrenica, ma in generale esaurimento dalla sera.

Temperature massime in diminuzione ovunque, anche al Nord, con valori diffusamente sotto la norma, per lo più comprese tra 23 e 30 gradi. Venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche di burrasca su Sardegna e Sicilia. Mari: ancora localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia