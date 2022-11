Meteo: 2 novembre con poche piogge, ma si avvicina un'intensa perturbazione. Ecco quando arriverà

Dopo una lunga fase caratterizzata da tempo stabile e caldo anomalo, questo inizio di novembre sta portando con sé un cambiamento dello scenario meteo. L’alta pressione si sta infatti ritirando dalla nostra Penisola, lasciando libero il campo al passaggio di nuvole e piogge. Dopo il transito della prima perturbazione di novembre avvenuto martedì, mercoledì 2 novembre insisteranno un po’ di nuvole al Centro-Nord, ma con poche piogge.

Per giovedì è invece confermato l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica (perturbazione numero 2 di novembre) che a partire dalla seconda parte del giorno porterà molte piogge al Nord, per poi insistere sull’Italia anche venerdì, con maltempo diffuso su gran parte delle nostre regioni. Con nuvole e piogge arriveranno anche freddi venti settentrionali che faranno calare ovunque le temperature e sulle Alpi porteranno nevicate anche abbondanti a quote medio-alte.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 novembre

Festa dei morti con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Occidentale e Toscana.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in leggero calo invece in gran parte del Centro-Sud. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 3 novembre

Giovedì in prevalenza bello in Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Molte nubi nel resto del Paese con un cielo fino a molto nuvoloso e con qualche debole pioggia su Nord-Ovest, Triveneto, Toscana e Lazio. Tra il tardo pomeriggio e la sera deciso peggioramento del tempo sulle regioni del Nord-Ovest con piogge in intensificazione che poi nella notte si estenderanno al Nord-Est e alla Toscana. Localmente i fenomeni potranno essere intensi e a carattere temporalesco.

Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo; valori perlopiù compresi tra 15 e 19 gradi al Nord, tra 20 e 25 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da sud tra il Canale di Sicilia e il Tirreno centrale; a fine giornata venti meridionali in deciso rinforzo su tutti i mari di Ponente. Mari poco mossi o localmente calmi.