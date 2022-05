Meteo, 2 maggio con rischio di piogge e temporali. Ecco dove

La prima settimana di maggio si apre oggi nel segno di condizioni meteo instabili, specialmente attorno alle aree montuose. Il tempo resterà molto variabile fino a metà settimana, con occasione per altre precipitazioni, specie nelle ore pomeridiane.

Seppure in un quadro ancora di grande incertezza, tra giovedì e venerdì si conferma l’arrivo di due nuove perturbazioni (la 2 e la 3 del mese), la cui azione congiunta darà vita ad una circolazione ciclonica attorno all’Italia, capace di generare una più diffusa fase di maltempo e di riportare piogge significative anche al Nord. Il clima, nel frattempo, resterà quello tipico della tarda primavera, con valori da inizio estate al Sud a metà settimana.

Le previsioni meteo per lunedì 2 maggio

Oggi al mattino sereno o poco nuvoloso su Nord-Ovest, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia; nubi sparse altrove, con qualche pioggia o temporale in Puglia. Nel pomeriggio tempo instabile, con sviluppo di rovesci o temporali su zone montuose del Nord-Est, Lombardia orientale, Emilia, Appennino settentrionale, zone interne peninsulari, Puglia meridionale, Basilicata, nord-est della Calabria.

Temperature massime in lieve calo su Abruzzo, Molise e Sud peninsulare; stazionarie o in leggero rialzo altrove; valori per lo più compresi tra 17 e 23 gradi.

Venti di debole intensità, settentrionali al Centro-Sud. Mari: mossi Canale di Sicilia e Ionio meridionale; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per martedì 3 maggio

Domani sull’Emilia Romagna, sull’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulla Sicilia, dopo una mattinata di sole seguirà un aumento dell’instabilità, con la formazione di brevi rovesci di pioggia, lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe. Nuvolosità variabile nel resto del Nord e sulla Sardegna, con rovesci o temporali più frequenti e sparsi da metà giornata attorno alle zone montuose e sulle pianure di Nord-Ovest. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.