Meteo, 2 luglio con sole e caldo intenso fino a 40 gradi

Sole e caldo africano in questo primo weekend di luglio sull’Italia, alle prese con la terza, lunga e intensa ondata di calore. L’alta pressione sub-tropicale si consolida ulteriormente sopra il Mediterraneo centrale, assicurando condizioni meteo di stabilità atmosferica e clima rovente, particolarmente al Centro-Sud dove, nei prossimi giorni, si toccheranno punte intorno ai 40 °C. Al Nord farà molto caldo soprattutto da domenica 3 luglio, quando si potranno raggiungere localmente i 35-36 °C, specie tra la bassa val padana e l’Emilia, aggravato da un aumento dell’afa. Se da una parte i dati attualmente a nostra disposizione ribadiscono una prosecuzione della canicola fino a metà della prossima settimana, dall’altro canto confermano altresì l’interruzione di questa estenuante onda bollente: mercoledì al Nord, giovedì al Centro e sulla Sardegna, venerdì al Sud peninsulare e infine sabato anche sulla Sicilia, la regione che probabilmente fino ad allora soffrirà di più, con il termometro anche oltre i 40 gradi. A pilotare la “rinfrescata” sarà una perturbazione atlantica, in scivolamento lungo la Penisola, i cui eventuali effetti in termini di precipitazioni sono ancora tutti da valutare.

Previsioni meteo per sabato 2 luglio

Sabato tempo stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di modesti cumuli nel pomeriggio attorno alle zone montuose del Nord e lungo la dorsale appenninica, ma senza conseguenze. Qualche velatura in transito in Sardegna nel corso della giornata.

Temperature: massime in aumento ovunque, generalmente comprese tra 30 e 34 gradi al Nord e sul medio-basso versante adriatico; fino a 35-37 gradi nel resto dell’Italia, con possibili punte di 38-39 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi dai quadranti settentrionali sul Tirreno centrale, al Sud e sulla Sicilia. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica 3 luglio

Domenica tempo soleggiato e molto caldo in tutta l’Italia, con ancora qualche velatura sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio modesti addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi, localmente più consistenti nel settore alpino dove non si esclude la possibilità di occasionali e brevi temporali di calore.



Temperature: minime e massime in ulteriore lieve aumento, in particolare al Nord dove si potranno toccare i 35-36 gradi. Valori tra 32 e 38 gradi al Centro-Sud e sulle Isole, fino a sfiorare i 39-40 nelle aree interne poco lontane dal mare. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.