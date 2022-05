Meteo: 2 giugno con sole, caldo sempre più intenso e afa. La tendenza

Tra giovedì 2 giugno e venerdì 3 assisteremo a un ulteriore consolidamento dell'Anticiclone nord africano al di sopra del nostro Paese, motivo per il quale l'ondata di caldo risulterà più intensa. In particolare, l'apice del calore dovrebbe manifestarsi in Sardegna dove non si escludono locali picchi intorno ai 40 gradi mentre le regioni del Nord risentiranno soprattutto dell'afa.

Nel dettaglio, quella del 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà una giornata caratterizzata da una prevalenza di sole e caldo su gran parte delle nostre regioni; da segnalare una nuvolosità alta in Sardegna. Nei settori più settentrionali del nostro Paese si avvertirà un caldo afoso, con foschia e qualche annuvolamento lungo le Prealpi, in particolare sull'alta pianura veneta. Nei settori alpini, soprattutto nel pomeriggio, non si escludono alcuni rovesci o temporali, più probabili e insistenti sulle Alpi orientali. Temperature in rialzo su tutte le regioni e ovunque superiori alla norma. In alcune località interne della Sardegna si potranno registrare valori massimi anche superiori a 35 gradi (con picchi fino a sfiorare i 40 gradi). Venti: per lo più deboli e a prevalente regime di brezza. Mari: calmi o poco mossi.

Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 giugno al Nord potrebbe arrivare una perturbazione mentre al Centro-Sud e nelle Isole insisterà il caldo intenso: la tendenza meteo

Nell'ultima parte della settimana insisterà l'intensa ondata di caldo soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole. L'estremo Nord del Paese, in particolare Alpi e Prealpi, potrà invece fare i conti con una maggiore instabilità e con lo sviluppo di qualche temporale. Tra sabato 4 e domenica 5 giugno, infatti, le regioni del Nord potrebbero essere raggiunte da una perturbazione atlantica. Per maggiori dettagli sull'evoluzione appena descritta vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.