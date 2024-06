Meteo: 2 giugno con rovesci e temporali sparsi. Ecco dove

I primi giorni del mese di giugno sono ancora all’insegna del tempo variabile e instabile. Dopo i tanto attesi rasserenamenti al Nord - dove maggio ha fatto registrare in alcune regioni dei record di piovosità, con accumuli totali mensili anche superiori ai 500 mm (o 500 litri al metro quadro), in particolare su alto Piemonte, Lombardia e Triveneto -, l’instabilità torna protagonista con rovesci e temporali sparsi già nella giornata di domenica 2 giugno per l’arrivo dalla Francia di una perturbazione (la n.1 del mese) associata ad un vortice di bassa pressione che andrà a posizionarsi in prossimità della Corsica per poi attraversare la nostra Penisola, diretta lunedì 3 verso i Balcani. Un ulteriore afflusso di correnti umide dal Mediterraneo contribuirà ad alimentare l’instabilità domenica anche in parte del Sud.

Lunedì permangono condizioni instabilità su Alpi, Appennini, regioni di Nord-Est e sul medio Adriatico, martedì 4 probabilmente ancora coinvolto il Nord. Poi da mercoledì 5 i dati attuali indicano un rinforzo dell’alta pressione in tutta Italia, con tempo stabile e più soleggiato ma anche temperature in aumento fino a valori oltre la media al Centro-Sud. Questa fase anticiclonica, al momento, non sembra poter durare a lungo, quindi difficilmente riuscirà a prolungarsi in tutto il Paese fino al prossimo week-end.

Le previsioni meteo per domenica 2 giugno

Al mattino cielo poco nuvoloso in pianura Padana, lungo tutto il versante adriatico, in Umbria e Toscana; nuvolosità irregolare altrove, più compatta sulle Alpi, con deboli piogge o isolati rovesci sui settori alpini centro orientali, nella Sardegna meridionale e nel Lazio.

Da metà giornata aumento dell’instabilità con sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali sulle regioni settentrionali, in Toscana, nella Sardegna nordorientale, nelle zone interne e adriatiche del Centro e al Sud (tranne Calabria, Salento e Sicilia). Temperature in lieve calo al Centro-Nord, e in Sardegna. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, settentrionali al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 3 giugno

Prosegue l’instabilità al Nord, specialmente sui rilievi, sull’Appennino centrale e sul medio versante adriatico. In prevalenza nuvoloso al Nord, alternanza tra nuvole e schiarite nel resto del Centro-Sud, con ampi rasserenamenti in serata. Temperature in lieve rialzo al Nord.