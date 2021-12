Meteo, 2 dicembre con vento, pioggia e temporali

Si sta avvicinando, proprio in queste ore, una veloce perturbazione dall’Atlantico diretta verso l’Italia: entro venerdì saranno molte le regioni che sentiranno i suoi effetti, con solo il Nord-ovest che resterà ai margini del peggioramento. Le piogge riguarderanno dapprima le regioni tirreniche e la Sardegna, in estensione su Nord-est e regioni centrali, infine al Sud e in Sicilia. Dal punto di vista termico, l’avvicinamento di questa perturbazione sta attivando le correnti sud-occidentali, meno fredde rispetto ai giorni scorsi, ma più umide, responsabili di un temporaneo aumento delle temperature specialmente sulle regioni meridionali; si tratterà solo di una breve parentesi, relativamente mite, perché entro venerdì arriverà, di nuovo, aria fredda che si propagherà sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali, per poi interessare anche quelle meridionali entro il fine settimana.

Previsioni meteo per giovedì 2 dicembre

Giovedì peggioramento del tempo più diffuso. Piogge sul Nord-Est, in Emilia Romagna, sulle regioni del Centro e in Sardegna, con rovesci e possibili temporali localmente di forte intensità su Lazio e successivamente sulla Campania. Qualche schiarita resisterà nelle zone ioniche e sul basso Adriatico, e parziali schiarite saranno possibili anche al Nord-Ovest. In giornata sono previste deboli nevicate sulle Alpi orientali oltre gli 800-1000 metri.



Le temperature saranno in aumento ovunque nei valori minimi, e nei valori massimi al Sud, mentre saranno in calo sulle regioni del Centro-Nord raggiunte dal peggioramento. Giornata ventosa al Centro-Sud e sulle Isole, con venti di Maestrale sulla Sardegna e Libeccio altrove, più intenso su basso Tirreno e Ionio.

Previsioni meteo per venerdì 3 dicembre

Venerdì precipitazioni su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia; rischio di rovesci e temporali soprattutto sull'estremo Sud. Su Sardegna e Lazio piogge più deboli e isolate. La neve cadrà fino a quota 1000-1200 metri sull'Appennino centrale. Altrove il tempo sarà più soleggiato, con schiarite più ampie al Nord e su parte della Toscana. Il clima sarà più freddo, con temperature in calo nelle zone interessate dal peggioramento e sulle Alpi.