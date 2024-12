Meteo: 2 dicembre con tregua dalle piogge e rialzo termico. I dettagli

Il mese di dicembre e l’inverno meteorologico cominciano all’insegna di un clima in linea con la nuova stagione. L’Italia, infatti, continua ad essere interessata dalle fredde correnti settentrionali pilotate dalla profonda depressione legata all’ultima perturbazione di novembre che si sta allontanando sempre di più dalle nostre regioni meridionali. Nella giornata di lunedì 2 dicembre il vortice depressionario e l’aria fredda tenderanno ad abbandonare il Mediterraneo centrale favorendo un generale rialzo termico con le ultime residue precipitazioni al Sud. Martedì 3 si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la n.1 di dicembre) che porterà un nuovo moderato peggioramento per lo più sulle regioni del Centro-Sud dove insisterà anche mercoledì 4 e giovedì 5.

Anche questa perturbazione trascinerà con sé una massa d’aria fredda che determinerà un nuovo calo termico dopo il precedente rialzo. Fra venerdì 6 e la prima parte di sabato 7 si dovrebbe andare incontro a un miglioramento con il ritorno del tempo stabile accompagnato da una nuova risalita delle temperature. Successivamente, fra sabato sera e la domenica dell’Immacolata (8 dicembre) si prospetta un nuovo peggioramento a causa dell’irruzione di un’intensa perturbazione nord-atlantica seguita da correnti artiche che, probabilmente, contribuiranno a generare condizioni di maltempo invernale sull’Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 2 dicembre

Giornata con molte nuvole in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con sporadiche e deboli piogge sul nord della Puglia, nella bassa Calabria e nel Messinese. Un po’ di nuvole, ma più irregolari e alternate a schiarite, sul medio Adriatico e in Campania.

Tempo più soleggiato nel resto d’Italia con nebbie mattutine nella bassa pianura padana. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento al Nord-Ovest a partire dalle Alpi occidentali dove saranno possibili deboli precipitazioni, nevose ad alta quota. Temperature massime per lo più in rialzo, specie al Centro-Sud. Venti deboli, salvo residui rinforzi da nord su Adriatico ed estremo Sud.

Le previsioni meteo per martedì 3 dicembre

Nubi sparse in tutto il Paese, salvo delle schiarite al Nord-Ovest e inizialmente anche sul medio-basso Adriatico e la Sicilia orientale. Al mattino piogge in Toscana, Emilia orientale, Sardegna occidentale e fra bassa Calabria e Messinese. Nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio anche su Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia occidentale, mentre migliora in Sardegna.

Qualche nevicata possibile oltre i 1200 metri sulle Alpi di confine, specie in Alto Adige. Alla sera fenomeni in estensione anche ad Abruzzo, Molise e Basilicata. Temperature massime in calo al Nord e in Toscana. Venti in rinforzo sui mari occidentali.