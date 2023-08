Svolta in vista: tornano i temporali, entro il weekend stop al caldo ovunque. Le previsioni meteo dal 2 agosto

La settimana prosegue all’insegna della variabilità meteo; quella di mercoledì sarà una giornata ancora calda e soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole, ma con tempo di nuovo stabile anche nelle regioni settentrionali: qualche pioggia in arrivo solo a fine giornata sui settori alpini.

La seconda perturbazione del mese, di origine atlantica, si avvicinerà al Nord nella giornata di giovedì 3 agosto portando le prime piogge e in serata anche dei temporali soprattutto al Nord-Est; venerdì arriverà la parte più attiva della perturbazione con rovesci e temporali, anche forti, che coinvolgeranno non solo il Nord Italia ma gradualmente anche il Centro-Sud. Questo peggioramento atteso tra venerdì e sabato sarà accompagnato da un deciso rinforzo del vento, da mari molto mossi e da un brusco e sensibile calo delle temperature che temporaneamente si porteranno al di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 agosto

Mercoledì tempo in prevalenza stabile e soleggiato in quasi tutto il Paese; da segnalare un po’ di nuvolosità sparsa al mattino su Alpi, pianure del Nord-Est, coste dell’alto Adriatico e Campania, che insisterà nel pomeriggio sulle zone alpine, con qualche pioggia in serata in Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest, in lieve calo in Emilia Romagna e Marche. Venti deboli, ma con moderati rinforzi da ovest sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 3 agosto

Giovedì aumento della nuvolosità su gran parte del Nord e Toscana settentrionale; tempo ancora soleggiato al Centro-Sud, in Romagna e pianura emiliana. Rovesci e temporali su Piemonte settentrionale, Lombardia, Triveneto e tra Liguria di levante e alta Toscana, anche di forte intensità verso sera soprattutto in Friuli. Temperature in aumento in Emilia Romagna e in gran parte del Centro-Sud con valori intorno ai 35 gradi ma con punte nuovamente fino a 38-39 in Sardegna. Venti moderati o forti di Libeccio in Liguria con mare molto mosso.