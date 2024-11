Meteo, proseguono le condizioni anticicloniche. Peggiora la qualità dell'aria ed aumentano le nebbie

Per mercoledì 6 novembre nessun cambiamento di rilievo con prevalenti condizioni di alta pressione su tutta l’Italia. Qualche annuvolamento sparso in più potrà interessare parte della Calabria e delle Isole maggiori con occasionali piovaschi non esclusi sulla Sicilia ionica. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso con l’atmosfera statica che favorirà ancora il rischio di foschie dense o nebbie tra la notte e il primo mattino nella fascia centrale della Val Padana e nelle conche interne del Centro.

Le temperature saranno stabili, su valori sopra le medie stagionali al Centro e soprattutto al Nord, e con valori massimi in generale compresi tra 14 e punte di 22-23 gradi. La ventilazione sarà scarsa salvo locali rinforzi da nord-est a ridosso della Calabria ionica e da est nel Canale di Sardegna dove il mare rimarrà localmente mosso.

Le attuali proiezioni poi confermerebbero, tra giovedì 7 e venerdì 8, un temporaneo indebolimento dell’anticiclone nel suo settore meridionale all’altezza delle Isole maggiori dove un flusso umido sud-orientale dovrebbe favorire una maggiore presenza di nuvole. Qualche pioggia o isolato episodio di instabilità al momento sembra più probabile giovedì sulla Sicilia, poi tra la fine del giorno e venerdì nell’est e nel sud della Sardegna. I venti, per lo più di Scirocco, saranno in intensificazione inizialmente sui mari di ponente; in seguito rinforzi da nord o nord-ovest anche su Ionio e Adriatico. Nessun cambiamento di rilievo invece nel resto d’Italia dove nel complesso prevarranno le schiarite e le condizioni per la formazione notturna di foschie dense o nebbie.

Per quanto riguarda il fine settimana l’incertezza tende ad aumentare. Al momento il sabato potrebbe essere ancora un po’ instabile in Sardegna mentre l’alta pressione dovrebbe di nuovo rinforzare sull’estremo Sud e in Sicilia; al Nord lievi rialzi nelle temperature dovrebbero accentuare l’anomalia rispetto alle medie stagionali.

Domenica il tempo dovrebbe stabilizzarsi anche sulla Sardegna.

Per l’inizio della settimana successiva vi è l’ipotesi di un arretramento dell’anticiclone all’estremo Sud in favore di una debole circolazione ciclonica in allungamento dai Balcani verso ovest. Per il Sud ne potrebbe scaturite un calo termico favorito da venti freschi nord-orientali e qualche fase instabile. Per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.