Meteo, 21 settembre con il sole poi nuova perturbazione

Tempo stabile e più soleggiato nel fine settimana nelle regioni investite nei giorni scorsi dalle eccezionali precipitazioni portate dal ciclone Boris. In Emilia Romagna e Marche infatti si conferma per sabato un ulteriore miglioramento grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che garantirà una giornata senza piogge di rilievo in tutto il nostro Paese, nonostante ancora la presenza di nuvolosità sparsa. Domenica, con l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la numero 6 del mese) assisteremo a un graduale peggioramento ad iniziare dalla Sardegna, dalla Sicilia e dal Nord-Ovest, a fine giornata anche sui versanti tirrenici. Questa perturbazione lunedì coinvolgerà gran parte dell’Italia con piogge e temporali.

Previsioni meteo per oggi, sabato 21 settembre



Cielo parzialmente nuvoloso al mattino al Nord-Ovest, in Abruzzo, Molise e nelle zone interne del Sud, con nubi più compatte in Piemonte. Sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni. Nel pomeriggio ampie schiarite anche su coste liguri e pianura lombarda; moderato aumento delle nubi al Centro-Sud, soprattutto in Appennino e in Calabria; tempo soleggiato su Venezie, Emilia Romagna e lungo le coste tirreniche. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli, con rinforzi da est nel Canale di Sardegna, che risulta mosso.

Previsioni meteo per domenica 22 settembre

Rovesci e temporali localmente intensi fin dal mattino in Sardegna. Nubi in aumento al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nel pomeriggio qualche breve rovescio tra Sicilia orientale e Calabria; piogge nel Piemonte occidentale; resistono le schiarite al Nord-Est, in Emilia Romagna e lungo tutto il versante adriatico. In serata peggiora sul versante tirrenico, con dei rovesci o temporali su bassa Toscana, Lazio e Campania. Temperature in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove e con valori poco inferiori alla media. Venti meridionali in rinforzo in Sardegna e nel Tirreno; mossi i mari di ponente.