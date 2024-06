Meteo, da giovedì 4 luglio alta pressione senza caldo esagerato

Mercoledì 3 luglio la circolazione sull’Italia vedrà ancora la presenza di una saccatura di bassa pressione in cui si muoverà un nuovo fronte (perturbazione n. 2 del mese) e sarà ancora presente una massa d’aria relativamente fresca per la stagione. Le temperature, ormai decisamente calate rispetto alle attuali anche all’estremo Sud, saranno anche leggermente sotto le medie stagionali: massime tra 22 e 26 gradi al Nord, 24 e 30 al Centro-Sud tra l’altro accompagnate da un Maestrale da moderato a forte sul Tirreno e nelle Isole. Al Nord sarà una giornata instabile con rischio di rovesci o temporali, più diffusi e frequenti tra la notte e il mattino, in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno. Al Centro-Sud nuvolosità molto variabile con qualche pioggia concentrata al mattino tra il basso Lazio e il basso versante tirrenico; nel pomeriggio temporanea fase instabile con locali rovesci o temporali nelle zone interne del Centro e a ridosso dell’Appennino meridionale.

In seguito, da giovedì, si confermerebbe un rialzo della pressione con condizioni anticicloniche che dovrebbero prevalere per il resto della settimana. Secondo le attuali proiezioni la conseguente stabilità e prevalenza di tempo soleggiato dovrebbe essere diffusa un po’ in tutta Italia sia giovedì 4 che venerdì 5 luglio (i cumuli in sviluppo nelle aree montuose dovrebbero essere per lo più innocui).

Nel fine settimana l’alta pressione potrebbe poi indebolirsi al Nord dove le code delle perturbazioni potrebbero determinare delle fasi instabili non solo sulle Alpi. Dal punto di vista delle temperature assisteremo a dei rialzi con il ritorno di valori oltre la norma ma senza gli attuali picchi di caldo eccessivo.

Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.