Meteo 19 ottobre: forte maltempo con potenziali gravi criticità. Le previsioni

Italia alle prese con una nuova pesante ondata di maltempo, causata da una intensa perturbazione atlantica, la n.8 di ottobre. Il suo spostamento verso sudest, infatti, risulta molto lento, di conseguenza anche nel fine settimana ritroveremo condizioni meteorologiche avverse, in particolare oggi (sabato 19), con tendenza a una graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata di domenica 20 a partire dalle regioni centro-settentrionali, verso le quali tornerà ad espandersi l’alta pressione. Dunque, massima attenzione alle prossime 48 ore perché potranno verificarsi situazioni di grave criticità a seguito di precipitazioni particolarmente intense e abbondanti, al Nord come al Sud, anche sotto forma di nubifragi.

All’inizio della prossima settimana la depressione associata a questa perturbazione si sposterà verso la Tunisia: seppure in un quadro ancora molto incerto, al Sud e sulle Isole il tempo potrebbe restare instabile, con occasione per altre piogge e rovesci, con ulteriori ingenti accumuli nei settori ionici di Calabria e Sicilia, che restano quindi da monitorare almeno fino alle prime ore di martedì 25. Dal punto di vista termico, l’ingresso di aria più temperata atlantica favorirà un ridimensionamento dei valori anche al Sud e un clima complessivamente più autunnale, dunque più in linea con il periodo.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 19 ottobre

Inizialmente qualche schiarita all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, per il resto cielo da nuvoloso a coperto. Precipitazioni diffuse sin dal mattino al Nord-Est, su gran parte del Centro-Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio piogge in estensione a Lombardia e Liguria di levante, in serata anche al Piemonte e al nord della Sardegna. Rischio di fenomeni molto intensi e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono nubifragi.

Temperature massime in diminuzione su quasi tutte le regioni. Venti da moderati a forti su tutti i mari, fino a burrascosi di Scirocco su Adriatico e Ionio, con raffiche fino a 70-80 Km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 20 ottobre

Al Nord ultime piogge in mattinata al Nord-Ovest e in Emilia. In giornata torna il sole al Nord-Est, per il resto cielo nuvoloso ma con tempo asciutto. Al Centro cielo inizialmente nuvoloso, con locali fenomeni tra basso Lazio e Molise: tendenza a schiarite, particolarmente ampie ovunque dalla sera. Al Sud e sulle Isole tempo molto instabile, con occasione per altre precipitazioni, localmente intense e insistenti, sotto forma di rovesci, su Basilicata orientale, alta Calabria ionica e Sardegna tirrenica.

Temperature massime in ulteriore lieve calo sul versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Venti in parziale attenuazione, ancora burrascosi di Scirocco sul mar Ionio.