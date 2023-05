Meteo 19 maggio: al via una nuova fase di pioggia, coinvolta purtroppo anche l'Emilia Romagna. Le previsioni nei dettagli

Dopo l’intensa e drammatica ondata di maltempo dei giorni scorsi, l’alta pressione continuerà a mantenersi lontana dal nostro paese anche in questa parte finale della settimana. Nel frattempo, una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa e accompagnata da un vortice ciclonico in approfondimento riporterà le piogge da Nord a Sud tra la giornata di venerdì 19 maggio e il weekend; in Emilia Romagna, per fortuna, le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti rispetto agli episodi dei giorni scorsi.

Durante questa fase le temperature resteranno leggermente sotto la media in molte regioni.

Nel corso della prossima settimana, invece, le giornate diventeranno più soleggiate con schiarite anche ampie ma con l’atmosfera che resterà comunque instabile; pertanto, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sarà elevata la probabilità di formazione di temporali nelle aree montuose e nelle zone interne della penisola con qualche sconfinamento possibile anche nelle zone limitrofe. Questa nuova situazione sarà accompagnata anche da un ricambio della massa d’aria che diverrà più mite e determinerà un sensibile aumento delle temperature fino a valori intorno a 25 gradi e oltre in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 19 maggio

Iniziali schiarite ampie sulle estreme regioni meridionali. Molte nuvole nel resto d’Italia con piogge sparse al Nord-Ovest, sull’Emilia occidentale, in Toscana, rilievi romagnoli e umbro-marchigiani e in Sardegna. Fenomeni particolarmente insistenti sul Piemonte occidentale.

Nel pomeriggio piogge anche sulle Alpi orientali, in Veneto e sul resto dell’Appennino centrale.

Alla sera rovesci e temporali in arrivo in Sicilia, Calabria e coste tirreniche.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo lungo l’Adriatico e al Sud; valori per lo più tra 18 e 22 gradi con punte di 23-25 in Calabria e Sicilia. Venti tesi di Scirocco tra lo Ionio meridionale e il Canale di Sicilia; venti in moderato rinforzo anche su alto Adriatico, Liguria, Tirreno e Sardegna. Agitato il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 20 maggio

Giornata in generale molto nuvolosa, con qualche temporanea schiarita in Sicilia. Nel corso della giornata piogge sparse al Nord, anche moderate e insistenti sul Piemonte occidentale dove gli accumuli cominceranno a diventare piuttosto elevati a ridosso delle Alpi; piogge anche sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole maggiori.

In Sardegna, Sicilia e Calabria rischio di locali intensi rovesci o temporali. Fenomeni meno probabili in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo su Calabria e Sicilia; valori per lo più al di sotto della norma. Venti forti di Scirocco con raffiche burrascose tra Ionio, Sicilia e Tirreno centro-meridionale; venti al più moderati altrove. Molto mossi i mari di ponente, fino ad agitati o molto agitati i mari intorno alla Sicilia e lo Ionio.