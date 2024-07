Meteo, 19 luglio con afa e caldo intenso poi temporali e calo termico

Stiamo vivendo la fase più acuta di questa ondata di caldo: fino a questo pomeriggio le temperature potranno ancora lievemente aumentare con alti tassi di umidità e picchi di 40 gradi nei settori interni del Centro-Sud. Tra oggi e sabato mattina una prima fase instabile darà luogo a temporali anche forti inizialmente sulle Alpi, ma con il coinvolgimento tra sera e notte di molte zone di pianura e costiere del Nord. La situazione cambierà in modo più evidente domenica per effetto di una perturbazione atlantica che attraverserà il Nord Italia, portando una breve ma intesa fase di maltempo e un sensibile calo termico. Sul resto del Paese continuerà a prevalere invece un tempo stabile e molto caldo. Per quanto riguarda l’inizio della settimana, i modelli indicano la probabile attenuazione del caldo estremo in gran parte dell’’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 19 luglio

Venerdì al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento delle nuvole sulle Alpi. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi, specie quelle orientali e l’Appennino settentrionale; tra sera e notte i temporali, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche, coinvolgeranno anche le zone di pianura del Nord-Est e della Lombardia, l’Emilia e le coste dell’alto Adriatico. Temperature con poche variazioni: massime per lo più comprese fra 33 e 40 gradi. Venti deboli, a regime di brezza.

Le previsioni meteo per sabato 20 luglio

Sabato nelle prime ore del mattino piogge e temporali all’estremo Nord-Est e sull’alto Adriatico. Altrove mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso. Tendenza allo sviluppo di nuvolosità soprattutto sui settori di montagna, con temporali pomeridiani sulle Alpi orientali e lungo gran parte delle zone appenniniche, dal settore emiliano a quello lucano. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Moderati venti di Maestrale sul medio e basso mare Adriatico.