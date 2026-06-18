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Meteo, 19 giugno con caldo in aumento e rischio temporali: ecco dove

Eccezionale ondata di caldo sull'Europa: in Italia temperature di 10 gradi oltre la norma con punte di 37-38 gradi. Venerdì rischio temporali e grandinate al Nord. Le previsioni meteo
Previsione18 Giugno 2026 - ore 12:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione18 Giugno 2026 - ore 12:08 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’ondata di calore sull’Europa e sull’Italia ha preso ufficialmente il via: un evento che, con ogni probabilità, si rivelerà eccezionale per durata, estensione geografica ed intensità. A portarla ovviamente l’anticiclone africano, in rapida espansione verso il continente a partire dall’area mediterranea, destinato a gonfiarsi come un enorme pallone, lasciando fuori giusto Irlanda, Scozia, Norvegia, il nord della Svezia e della Finlandia. Il picco del caldo è atteso tra domenica 21 (giorno del solstizio d’estate) e l’inizio della prossima settimana quando sul nostro Paese si toccheranno i 37-38 gradi, mentre tra la Penisola iberica e il sud della Francia si potranno superare i 40 gradi, fino a sfiorare i 45 in Spagna. Il caldo anomalo coinvolgerà anche le quote di alta montagna, con lo zero termico destinato salire nei prossimi giorni fino a 4500 metri. Si tratta di anomalie anche di 10 gradi rispetto ai valori attesi nella seconda parte di giugno. Attenzione: l’intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera potranno favorire un progressivo incremento del rischio di temporali di calore, soprattutto attorno ai rilievi, oltre ad un aumento del disagio da stress termico a causa dell’afa, particolarmente in val padana. Resta molta incertezza circa la fine di questa fiammata: in Italia potrebbe proseguire fino a fine mese.

Previsioni meteo per venerdì 19 giugno

Al mattino prevalenza di cieli sereni, con tendenza allo sviluppo di cumuli nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del Paese, associata a rovesci o isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione: in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, con il rischio fenomeni violenti e di grandinate. Temperature in lieve aumento: massime in generale comprese fra 28 e 35 gradi, con probabili punte fino a 36 gradi. Afa in aumento in val padana. Venti per lo più di debole intensità, a regime di brezza; temporanee forti raffiche di vento durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per sabato 20 giugno

Sull’insieme del Paese tempo generalmente soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata di cieli sereni, nel corso del pomeriggio e in prima serata assisteremo ad un aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi della Penisola, associata a isolati rovesci o brevi temporali nel settore alpino e prealpino, più occasionalmente lungo la dorsale appenninica settentrionale, in successivo esaurimento. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita: massime quasi ovunque fra 28 e 35 gradi, con punte di 36-37 al Nord, nelle aree interne peninsulari e della Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità e a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi

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Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Giugno ore 17:11

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