Meteo 19 febbraio, qualche pioggia al Nord e caldo anomalo

Il temporaneo e parziale indebolimento dell’alta pressione consentirà in questo fine settimana a una debole perturbazione atlantica (la numero 5 del mese) di passare sulla nostra Penisola, anche se gli effetti saranno modesti: oltre a un generale aumento della nuvolosità si osserverà sabato 19 febbraio solo qualche debole pioggia al Nord mentre le temperature non subiranno grandi variazioni e rimarranno al di sopra della norma.

Il peggioramento quindi sarà modesto e temporaneo, perché già domenica questa perturbazione tenderà ad allontanarsi verso i Balcani; sarà seguita da una massa d’aria leggermente più fredda, che ridimensionerà in parte le temperature insolitamente alte di queste ultime ore. Un’altra perturbazione (la n.6) attraverserà la nostra Penisola all’inizio della prossima settimana, interessando prevalentemente il Centro-Sud mentre al Nord le precipitazioni dovrebbero coinvolgere più che altro le aree alpine di confine.

Le previsioni meteo per sabato 19 febbraio

Prevalenza di tempo bello in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nuvole altrove: nel corso del giorno deboli piogge su Liguria, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia; qualche nevicata oltre 1200-1300 metri sul settore alpino più orientale.

Temperature massime quasi ovunque stazionarie o in ulteriore aumento, al di sopra delle medie stagionali, con valori tipici di marzo o addirittura inizio aprile; al Sud e nelle Isole punte massime intorno ai 20 gradi. Venti meridionali da deboli a moderati. Un po’ mossi il Canale d’Otranto, lo Ionio, il Canale di Sicilia, il Tirreno e il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per domenica 20 febbraio

Tempo per lo più soleggiato al Nord-Ovest, nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi. Nel corso del giorno qualche debole pioggia su Campania Meridionale e Basilicata. Al mattino un po’ di nebbie sulle pianure del Nord.

Temperature minime in calo al Nord e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove. Temperature massime in diminuzione sul versante adriatico e in Sardegna ma con valori comunque oltre la norma. Un po’ ventoso al Centro-Sud con in particolare un vento teso di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.