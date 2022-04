Meteo, 19 aprile stabile ma da mercoledì tornano piogge e vento

Dopo l’attuale fase meteo generalmente stabile e temperature in aumento, ci attende un periodo connotato da estrema variabilità e possibili piogge diffuse. Da mercoledì 20 aprile, infatti, si conferma l’avvicinamento di una perturbazione (la n.6 di aprile) capace, soprattutto tra giovedì e venerdì, di portare precipitazioni sparse, a tratti anche intense. Secondo l’attuale tendenza le piogge dovrebbero coinvolgere praticamente tutto il Paese, compreso il settore di Nord-Ovest, l’area che lamenta il deficit idrico più grave conseguente a una lunga siccità che si protrae da dicembre. Le correnti sciroccali che accompagneranno questa fase determineranno un deciso rialzo termico, più sensibile sulle regioni meridionali e il settore centrale adriatico connotati finora da temperature in buona parte sotto la media.

Previsioni meteo per martedì 19 aprile

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata in gran parte d’Italia, con solo un po’ di nuvole in Liguria, nel settore adriatico, nelle aree montuose e all’estremo Nord-Est. Fra pomeriggio e sera non è esclusa qualche nevicata sul settore alpino più orientale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento con punte intorno ai 20 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole e valori ancora leggermente sotto la media sul versante adriatico e al Sud. Venti meridionali in rinforzo dal pomeriggio.

Previsioni meteo per mercoledì 20 aprile

Nuvole in generale aumento in tutto il Paese, maggiormente compatte al Nord-Ovest dove non mancheranno deboli precipitazioni, specie fra Piemonte e Liguria. Brevi e locali piogge possibili anche fra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo fra mattina e primo pomeriggio. Nella seconda parte della giornata piogge in arrivo anche sulla Sardegna. Temperature in aumento nei valori minimi; massime in calo al Nord, in sensibile rialzo al Sud e sulle Isole, complici i venti di Scirocco, con punte vicine ai 25 gradi.