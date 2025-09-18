Meteo: 19-20 settembre come se fossimo ad agosto! Picchi di caldo fino a 35 gradi

L’alta pressione nord-africana occuperà stabilmente il nostro Paese per tutto il resto della settimana, tenendo a distanza le perturbazioni atlantiche. Questo significa che nei prossimi giorni ci attendono giornate piene di sole e temperature in aumento, perché l’alta pressione contribuirà a trascinare sul nostro Paese una massa d’aria calda di origine sub-tropicale.

Saranno quindi giornate caratterizzate da caldo anomalo per il periodo, come se fossimo ad agosto, con le temperature che faranno registrare valori ben al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 5-6 gradi; le massime pomeridiane saranno in generale comprese fra 33-34 gradi al Centro-Sud. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico si collocherà a quote insolitamente alte per il periodo, al di sopra dei 4000 metri di quota fino anche a 4500-4600 metri.

In base alle ultime proiezioni, la fase di caldo anomalo sembra poi destinata a spegnersi nei primi giorni della prossima settimana quando torneranno le perturbazioni atlantiche, la prima in arrivo già lunedì 22 al Nord, Toscana e Sardegna; oltre alle piogge, affluirà anche aria decisamente più fresca che farà crollare le temperature verso un clima di stampo più autunnale.

Le previsioni meteo per venerdì 19 settembre

Tempo bello e soleggiato in tutte le regioni per l’intera giornata. Temperature quasi dappertutto in ulteriore lieve aumento; valori per lo più compresi tra i 26-27 gradi delle aree costiere ai 31-32 gradi delle aree interne ma con picchi fino a 33-34 gradi.

Venti settentrionali in attenuazione all’estremo Sud ma ancora moderati sul Mar Ionio; deboli altrove, salvo modesti rinforzi da est nel Canale di Sardegna. Mari in generale calmi o poco mossi; resta mosso lo Ionio (eccetto il Golfo di Taranto); un po’ mossi anche il basso Adriatico e il Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 20 settembre

In gran parte d’Italia il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più è previsto di pomeriggio sulle Alpi occidentali e nelle aree interne montuose della Sicilia.

Temperature senza grandi variazioni e ovunque superiori alla norma. Clima estivo da Nord a Sud con valori massimi pomeridiani intorno ai 30 gradi ma con picchi fino a 31-32 al Nord, 33-34 al Centro-Sud ma fino anche a 35 in Sicilia e Sardegna. Venti deboli o molto deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna. Mare tendente a mosso nel Canale di Sardegna; un po’ mosso lo Ionio meridionale, calmi o poco mossi gli altri bacini.