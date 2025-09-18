FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 18 settembre: fase di caldo estivo al via! Picchi fino a 33...

Meteo 18 settembre: fase di caldo estivo al via! Picchi fino a 33-34 gradi

Da questo giovedì 18 l'alta pressione conquista tutto il Paese dove avrà inizio una fase di caldo anomalo con anomalie termiche anche sulle Alpi.
Previsione18 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Da oggi (giovedì 18 settembre), e per tutto il resto della settimana, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente il nostro Paese, tenendo a distanza le perturbazioni. Questo significa che nella seconda parte della settimana ci attendono giornate tutte piene di sole, con assenza di piogge e temperature in aumento, poiché l’alta pressione contribuirà a trascinare sul nostro Paese una massa d’aria calda di origine tropicale.

Saranno quindi giornate caratterizzate da caldo anomalo per il periodo, specie venerdì 19 e sabato 20, quando le temperature faranno registrare valori ovunque al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 5-6 gradi, con massime in generale comprese fra 26 e 32 gradi e alcuni picchi fino a 33-34 gradi.

Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, e in particolare nell’Arco Alpino, dove lo zero termico si collocherà a quote insolitamente alte per il periodo, al di sopra dei 4000 metri. In base alle ultime proiezioni, la fase di caldo anomalo sembra poi destinata a spegnersi nei primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 18 settembre)

Al mattino bel tempo praticamente in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi di Calabria e Sicilia, comunque senza piogge; sempre in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, in leggero calo invece all’estremo Sud: valori ovunque al di sopra della norma, in generale compresi fra 25 e 30 gradi, con punte di 31-32 gradi. Moderati venti settentrionali al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 19 settembre

Tempo bello e soleggiato in tutte le regioni durante tutto il giorno. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, in generale al di sopra della norma, con valori per lo più compresi fra 26 e 32 gradi e picchi di 33-34 gradi. Venti dai quadranti settentrionali, moderati sullo Ionio, per lo più deboli altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: da domani (18 settembre) caldo anomalo e piogge assenti! I dettagli
    Previsione17 Settembre 2025

    Meteo: da domani (18 settembre) caldo anomalo e piogge assenti! I dettagli

    Da domani (giovedì 18) l'alta pressione abbraccerà tutta l'Italia, dove una massa d'aria calda farà aumentare le temperature fin sulle Alpi.
  • Meteo: oggi (17 settembre) qualche nuvola in più! Da giovedì 18 picchi di 33-34 gradi
    Previsione17 Settembre 2025

    Meteo: oggi (17 settembre) qualche nuvola in più! Da giovedì 18 picchi di 33-34 gradi

    Oggi (17 settembre) la coda di una perturbazione lambisce il versante Adriatico dove si avrà qualche nuvola in più. Da giovedì 18 caldo anomalo.
  • Meteo, 17 settembre con qualche pioggia poi torna l'estate: sole e caldo fino al weekend
    Previsione17 Settembre 2025

    Meteo, 17 settembre con qualche pioggia poi torna l'estate: sole e caldo fino al weekend

    Ultimi episodi di instabilità nelle prossime ore, poi vivremo un colpo di coda dell'estate: sole e caldo anomalo tra giovedì e il weekend
  • Meteo, colpo di coda dell'estate: picchi oltre i 30 gradi! Le previsioni da mercoledì 17 settembre
    Previsione16 Settembre 2025

    Meteo, colpo di coda dell'estate: picchi oltre i 30 gradi! Le previsioni da mercoledì 17 settembre

    Domani qualche pioggia e aria fresca, poi l'anticiclone alza la voce: si conferma un vero e proprio colpo di coda dell'estate
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Tendenza16 Settembre 2025
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
Tendenza15 Settembre 2025
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Settembre ore 06:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154