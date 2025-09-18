Meteo 18 settembre: fase di caldo estivo al via! Picchi fino a 33-34 gradi

Da oggi (giovedì 18 settembre), e per tutto il resto della settimana, l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente il nostro Paese, tenendo a distanza le perturbazioni. Questo significa che nella seconda parte della settimana ci attendono giornate tutte piene di sole, con assenza di piogge e temperature in aumento, poiché l’alta pressione contribuirà a trascinare sul nostro Paese una massa d’aria calda di origine tropicale.

Saranno quindi giornate caratterizzate da caldo anomalo per il periodo, specie venerdì 19 e sabato 20, quando le temperature faranno registrare valori ovunque al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 5-6 gradi, con massime in generale comprese fra 26 e 32 gradi e alcuni picchi fino a 33-34 gradi.

Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, e in particolare nell’Arco Alpino, dove lo zero termico si collocherà a quote insolitamente alte per il periodo, al di sopra dei 4000 metri. In base alle ultime proiezioni, la fase di caldo anomalo sembra poi destinata a spegnersi nei primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 18 settembre)

Al mattino bel tempo praticamente in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi di Calabria e Sicilia, comunque senza piogge; sempre in prevalenza soleggiato altrove.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, in leggero calo invece all’estremo Sud: valori ovunque al di sopra della norma, in generale compresi fra 25 e 30 gradi, con punte di 31-32 gradi. Moderati venti settentrionali al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 19 settembre

Tempo bello e soleggiato in tutte le regioni durante tutto il giorno. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, in generale al di sopra della norma, con valori per lo più compresi fra 26 e 32 gradi e picchi di 33-34 gradi. Venti dai quadranti settentrionali, moderati sullo Ionio, per lo più deboli altrove.