Meteo, 18 luglio con caldo afoso in aumento: le zone a rischio 40 gradi

L’Anticiclone Nord-Africano rimarrà stabilmente posizionato sulla nostra Penisola almeno fino a sabato 20 luglio, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, ma anche un caldo afoso intenso, favorito dall’afflusso di aria di origine sub-tropicale dall’interno del continente africano. Anche nei prossimi giorni insisterà quindi un caldo afoso, con le temperature più elevate al Centro-Sud e Isole, dove sono attesi anche picchi di 40-42 gradi, mentre al Nord i valori saranno leggermente più contenuti ma con un’afa più forte. Farà insolitamente caldo anche in montagna, con la quota dallo zero termico che, ad esempio, sulle Alpi si spingerà fino a 4200/4400 metri. La situazione potrebbe cambiare a partire da domenica, quando al Nord è possibile un aumento dell’instabilità accompagnata da un primo calo delle temperature che poi nei giorni successivi potrebbe propagarsi anche al Centro e al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 18 luglio

Mattinata con cieli in generale sereni o poco nuvolosi. Nel corso del giorno sviluppo di un po’ di nuvolosità in montagna; si formerà anche qualche improvviso temporale o isolato rovescio su Alpi, Prealpi e Appennino. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime per lo più comprese tra 32 e 37 gradi al Nord, fra 33 e 40 gradi al Centro-Sud e nelle Isole. Clima afoso. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.

Le previsioni meteo per venerdì 19 luglio

Al mattino cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più e qualche isolata pioggia sulle Alpi centrali e orientali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del Nord e sull’Appennino Meridionale: isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Ligure e Appennino meridionale. Temperature con poche variazioni: minime quasi ovunque al di sopra di 20 gradi; massime per lo più comprese fra 33 e 40 gradi. Venti deboli, a regime di brezza.