Con l’ultima perturbazione oramai lontana, nella giornata di oggi osserveremo un’ulteriore attenuazione della ventilazione e un generale aumento delle temperature. La situazione meteo sarà stabile e il cielo in gran parte soleggiato al Centro-Nord, mentre un po’ di instabilità residua insisterà all’estremo Sud.

Nei primi giorni della prossima settimana, grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione, in gran parte d’Italia la situazione meteo risulterà stabile, quindi con pochissime piogge residue e caratterizzata da temperature miti, ma in compenso si dovrà fare i conti con nebbie che diverranno gradualmente più diffuse, specie sulle pianure del Nord.

Le previsioni meteo per domenica 17 ottobre

Oggi osserveremo un'alternanza tra sole e nuvole al Sud, con isolati rovesci e temporali su Calabria Meridionale e Sicilia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con temporanei e innocui aumenti della nuvolosità per lo più confinati su Abruzzo e Molise. Al mattino qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord.

Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli e moto ondoso in attenuazione anche al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 18 ottobre

Giornata tra sole e nuvole al Sud e nelle Isole, con isolati piovaschi su Calabria Meridionale e Sicilia Orientale. Nel resto d’Italia cielo in generale sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più. Possibile qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana.

Temperature massime per lo più stazionarie o in leggero aumento: venti in prevalenza deboli, mari calmi o poco mossi.