Meteo 17 novembre: insiste la pioggia al Centro-Sud e sulle Isole

Un centro di bassa pressione (perturbazione numero 5 del mese) continua a influenzare le condizioni meteo in diverse zone dell'Italia. Anche nella giornata di oggi, mercoledì 17 novembre, sarà responsabile di maltempo in molte regioni, con rischio di pioggia soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole.

Le piogge saranno in generale meno diffuse rispetto agli ultimi giorni, ma non si possono escludere fenomeni a tratti intensi, specie in Sicilia.

La situazione meteo migliorerà poi tra giovedì e il weekend, quando la perturbazione si allontanerà gradualmente verso la Grecia favorendo il progressivo esaurimento delle piogge e il ritorno del sole, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 novembre

Oggi ancora nuvole in gran parte d’Italia. Rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia, dove ci sarà il rischio di fenomeni localmente intensi. A carattere più isolato, la pioggia interesserà anche regioni centrali adriatiche, Puglia, Campania, Calabria e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e nelle regioni centrali, in diminuzione invece al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 18 novembre

Domani qualche schiarita all’estremo Nord-Ovest e sulle coste centrali tirreniche. Ancora molte nuvole altrove: nel corso del giorno qualche pioggia su Trentino, Appennino emiliano, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in calo nelle regioni alpine, nel Lazio e in gran parte del Sud Peninsulare; in crescita invece in Sicilia.