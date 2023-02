Meteo 17 febbraio: venerdì con l'alta pressione, prosegue l'assenza di pioggia

Alta pressione protagonista meteo: tempo stabile e assenza di perturbazioni, clima secco e punte massime da inizio primavera. Secondo gli ultimi aggiornamenti questa fase di tempo anomalo e di calma meteorologica sull’Italia dovrebbe proseguire almeno fino a metà della prossima settimana, nonostante un ulteriore aumento della nuvolosità previsto a partire da domenica.

Oltre alla mancanza di precipitazioni significative – che sta aggravando ulteriormente la siccità, preoccupante soprattutto al Nord-Ovest –, dovremo fare i conti con una massa d’aria decisamente più mite del normale, che manterrà le temperature al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 6-7 gradi, con valori diurni tipici della fine di marzo o dell’inizio di aprile. L’anomalia sarà marcata anche sulle Alpi: nella giornata di sabato zero termico tra 3000 e 3400 metri di quota.

La stabilità atmosferica e le inversioni termiche favoriranno un crescente accumulo di umidità e inquinanti nei bassi strati, con un conseguente aumento del rischio di estesi strati di nubi basse o nebbie al Nord e sulle regioni tirreniche, e il contemporaneo peggioramento della qualità dell’aria, con elevati livelli di smog specialmente nelle grandi città e in val padana.

Le previsioni meteo per venerdì 17 febbraio

Domani al Nord nubi basse e locali nebbie sulla valle padana, in Liguria e lungo le coste dell’alto Adriatico, in parziale diradamento col passar delle ore, ma localmente persistenti all’estremo Nord-Est e in Liguria; per il resto tempo ben soleggiato. Al Centro-Sud estesi strati di nubi basse sulle regioni tirreniche, in Sicilia e nel nord della Sardegna solo in parziale attenuazione nelle ore centrali del giorno; tempo in prevalenza soleggiato con pochi annuvolamenti di rilievo sul versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e nel sud della Sardegna.

Temperature senza grandi variazioni e in generale oltre la norma con valori che localmente supereranno i 15 gradi. Il caldo anomalo si farà sentire anche nelle principali città italiane, dove le temperature restano al di sopra della media. a Milano è prevista una massima di 14 gradi, così come a Bologna e Torino. 13°C attesi a Firenze e Roma, mentre Napoli e Palermo raggiungeranno almeno i 15 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 18 febbraio

In Liguria, sulle Venezia e sulle regioni tirreniche della penisola saranno presenti estesi strati di nubi basse con un cielo fino a localmente molto nuvoloso, soprattutto tra la Liguria di Levante e nord della Toscana dove non si possono escludere isolate e brevi pioviggini più probabili verso sera. Nel resto del Paese tempo generalmente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore notturne e del primo mattino foschie dense o locali nebbie sulla val padana orientale.

Temperature oltre la norma, specie nelle aree soleggiate e in particolare sulle aree alpine. Venti molto deboli, salvo moderati rinforzi di libeccio a fine giornata nel Mar ligure. Mari calmi o poco mossi.