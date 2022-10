Meteo, 17 e 18 ottobre tempo stabile e mite: attenzione alla nebbia

L’alta pressione non molla, anzi è in deciso rinforzo, con la seconda “ottobrata” della stagione autunnale che raggiungerà il suo apice tra martedì 18 e mercoledì 19. Il promontorio dell’Anticiclone Nord-Africano spinto verso il Mediterraneo garantirà quindi temperature diurne molto miti, tempo stabile anche se non del tutto soleggiato, e ancora assenza di precipitazioni. Soprattutto al Nord e in Toscana il cielo potrà presentarsi localmente nuvoloso per la presenza di strati di nubi basse; occorrerà prestare inoltre attenzione alla nebbia in formazione in Pianura Padana e nelle valli del Centro Italia durante le ore notturne e mattutine.

La stabilità atmosferica determinerà anche un peggioramento della qualità dell’aria, a causa dell’accumulo di inquinanti nella bassa atmosfera. Nel frattempo, in quota, lo zero termico zero termico salirà diffusamente oltre quota 3500 metri, fino a sfiorare i 4000 metri.

Nella seconda parte della settimana l’attuale tendenza mostrerebbe un graduale cedimento dell’alta pressione. Per le conferme e i dettagli consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 17

Insisteranno ovunque condizioni di stabilità, con prevalenza di sole. Da segnalare la presenza di strati nuvolosi compatti tra Piemonte e Lombardia occidentale, un po’ di nuvolosità irregolare sulle Isole e nebbie diffuse fra la notte e il primo mattino sulla pianura padana centro-orientale e nelle valli interne del Centro.

Temperature massime in leggero ulteriore aumento con valori diffusamente dai 21 ai 25 gradi e picchi anche superiori in Sardegna. Venti localmente tesi sud-orientali fra Sardegna e Canale di Sicilia; in questi settori i mari risulteranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 18

Giornata ben soleggiata, con pochi e modesti annuvolamenti. Al mattino qualche nube da segnalare nell’estremo Nord-Ovest, tra Piemonte e Lombardia occidentale, e nel pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali e le zone interne della Sicilia.

In serata nubi in aumento tra Liguria e Toscana. Attenzione alla visibilità ridotta tra notte e primo mattino in Valpadana, lungo le coste dell’alto Adriatico e valli del Centro, per la presenza di banchi di nebbia in rapido dissolvimento nel corso della mattinata.

Temperature in lieve aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove; clima ovunque molto mite, con valori pomeridiani sopra la norma e diffusamente oltre ai 20 e picchi intorno ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli.