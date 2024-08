Meteo, 17 agosto molto caldo poi da domenica rischio nubifragi e crollo termico

Caldo africano agli sgoccioli: l’ondata di calore, estenuante per intensità e durata, se consideriamo la sua permanenza sull’Italia da circa 40 giorni, al di là di alcune locali e brevi oscillazioni, sta per concludersi. I primi segnali di affievolimento si stanno osservando in alcuni settori occidentali del Paese, disturbati da una blanda circolazione ciclonica (perturbazione n.3 di agosto) che, dal Mediterraneo occidentale, si muove molto lentamente verso la Penisola favorendo, tra venerdì e sabato, alcuni episodi di instabilità atmosferica tra la Sardegna, le regioni centrali e la Liguria. Un cambio radicale della scena arriverà tra sabato notte e domenica, con una perturbazione nord atlantica più organizzata (la n.4), che attraverserà tutto il Paese entro la fine di lunedì. Il suo passaggio sarà responsabile di un vero e proprio break dell’estate, con una fase di tempo localmente anche molto perturbato, complice l’aria più temperata associata, in contrato con quella caldissima e umida preesistente. Si attendono molti temporali, con il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e conseguenti gravi criticità, soprattutto lunedì. Il conseguente calo termico atteso tra domenica e l’inizio della settimana, sarà vistoso: nelle aree piovose anche di 15-20 gradi rispetto ai valori osservati poco prima del Ferragosto. Martedì ultimi episodi di instabilità e tendenza ad un miglioramento. Da giovedì tornerà il caldo.

Previsioni meteo per oggi, sabato 17 agosto

Al Nord tempo inizialmente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio sviluppo di isolati temporali attorno ai rilievi e sulla pianura emiliana, nella notte tendenza ad un generale peggioramento. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo molto più variabile sin dal mattino, quando saranno possibili i primi locali temporali lungo le coste del medio-alto tirreno e sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio rischio rovesci o temporali sull’isola, nelle aree interne e montuose delle regioni centrali e lungo l’Appennino meridionale. Temperature: massime fino a 38-40 gradi al Sud e in Sicilia. Venti a regime di brezza, salvo raffiche in prossimità dei temporali.

Previsioni meteo per domenica 18 agosto

Prevalenza di sole su Puglia, Basilicata, Calabria ionica, sud ed est della Sicilia. Nel resto del Paese cielo nuvoloso e tempo molto instabile: piogge, rovesci e temporali più probabili, sin dalla mattinata, al Nord, su Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio saranno coinvolti anche il resto del Centro, la Sardegna e il nord della Sicilia. Dalla sera tendenza ad un miglioramento al Nord-Ovest. Temperature: massime in calo al Centro-Nord, su Campania e basso Tirreno, più marcato nelle aree interessate dai fenomeni. Ultimi picchi di 35-36 gradi al Sud e in Sicilia. Venti: Maestrale in sensibile rinforzo sulla Sardegna, raffiche nelle aree temporalesche.