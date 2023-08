Meteo, 17 agosto molto caldo ma con rischio temporali al Nord

Nei prossimi giorni l’alta pressione consoliderà progressivamente la sua presenza sull’Italia, smorzando la residua instabilità e favorendo un’ulteriore intensificazione del caldo. Ci attendono quindi giorni in prevalenza soleggiati, con i temporali concentrati sui rilievi del Nord e localmente in pianura nelle prossime ore di questo giovedì e gli ultimi fenomeni attesi per domani (venerdì) quasi esclusivamente sul settore alpino. Intanto il caldo raggiungerà l’apice nel fine settimana, quando sarà intenso soprattutto al Centro-Nord, dove sono attesi diversi picchi di 37-38 gradi. Il caldo si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4300-4500 metri, e sarà accentuato dal fastidio dell’afa, che renderà le temperature percepite di qualche grado più alte rispetto a quelle effettivamente registrate. Le proiezioni più aggiornate dei modelli fisico-matematici suggeriscono che l’ondata di caldo insisterà per diversi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 17 agosto

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-sud, in Sicilia e in Sardegna; maggior nuvolosità al Nord, specialmente sul nord-ovest con locali rovesci sul settore alpino tra Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia. Nel pomeriggio ancora cieli in prevalenza sereni al Centro-sud e Isole Maggiori seppur con lo sviluppo di un po’ di nuvolosità sui settori interni e fatta eccezione dell’alta Toscana dove non mancherà il rischio di rovesci; tempo instabile al Nord, su Alpi, Prealpi e con locali fenomeni verso le pianure specialmente tra Piemonte e Lombardia.



Temperature massime in leggero calo al Nord-ovest, stazionarie o in lieve crescita altrove; clima molto caldo, con valori oltre la norma climatica. Venti in generale deboli, ma con rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico e Ionio; locali rinforzi di Scirocco in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 18 agosto

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche rovescio sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio qualche nube in sviluppo e isolati temporali su Alpi (soprattutto orientali) e zone appenniniche, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime e afa quasi dappertutto in leggera crescita.