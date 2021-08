Meteo, 17 agosto con calo termico al Centro-nord e Sardegna

L’eccezionale e intensa ondata di calore (la quarta di questa estate) è agli sgoccioli: in questo 17 agosto ultimi picchi prossimi a 40 gradi al Sud e sulla Sicilia e poi, da mercoledì 18 agosto, stop alla fiammata africana e clima più sopportabile per tutti. Il merito è di una perturbazione atlantica in transito dall’Europa centrale verso quella orientale, la cui coda lambisce appena l’Italia. La massa d’aria più temperata che la accompagna si riverserà, entro la fine di mercoledì, fino alle estreme regioni meridionali, attraverso una ventilazione settentrionale a tratti anche sostenuta. L’instabilità associata alla perturbazione si rivelerà alquanto modesta limitandosi, tra martedì e giovedì, ad alcuni settori orientali e meridionali della Penisola. L’evoluzione per il fine settimana resta ancora incerta, ma non è da escludersi una nuova intensificazione del caldo per il ritorno dell’alta pressione africana.

Previsioni meteo per martedì 17 agosto

Martedì su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e zone interne tra Basilicata e Puglia centrale condizioni di variabilità e con tempo localmente instabile: in queste aree nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci e isolati temporali. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti modesti e passeggeri.



Temperature: massime in calo al Centro-Nord, su Campania e Sardegna; senza grandi variazioni altrove. Caldo ancora intenso all’estremo Sud, con punte fino a sfiorare i 40 gradi su Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia. Venti: Maestrale da teso a forte su Sardegna e Sicilia, con raffiche fino a 50-60 Km/h; Libeccio teso su basso Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per mercoledì 18 agosto

Mercoledì sulla maggior parte del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, particolarmente da metà giornata su val padana, alto Adriatico e Isole maggiori. Maggiore variabilità sulle regioni peninsulari, con rovesci o brevi temporali più probabili nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Temperature: in ulteriore calo al Sud e sulla Sicilia, più sensibile nei settori ionici. Caldo ovunque sopportabile e senza afa, salvo gli ultimi picchi di 35-36 gradi nell’est e sud della Sicilia. Venti: da moderati a tesi di Maestrale al Sud e sulle Isole, fino a forti su mare di Sardegna e Canali delle Isole.