Meteo, 16 settembre tra caldo anomalo e forti temporali

L’alta pressione ha perso terreno lasciando scoperte le regioni del Centro-Nord, lambite dalla perturbazione numero 3 di settembre. Tra oggi e domani le condizioni meteo saranno instabili soprattutto al Nord e su parte del Centro, mentre su gran parte del Sud resisteranno bel tempo e caldo anomalo.

Nel corso del fine settimana, poi, il tempo resterà improntato alla variabilità soprattutto sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 16 settembre

Oggi osserveremo una nuvolosità più diffusa su Centro-Nord e Sardegna; cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e Sicilia. Rischio di piogge sparse su regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche; fenomeni più diffusi durante le ore pomeridiane. Ci sarà il rischio di fenomeni di forte intensità, specialmente tra Liguria e Toscana. Qualche possibile pioggia sarà possibile anche sul nord della Sardegna e in serata verso il nord del Lazio; dalla sera tendenza a un miglioramento su Piemonte e Lombardia occidentale.

Temperature massime in ulteriore rialzo al Sud e Isole Maggiori, in lieve calo su Nord-Ovest e alta Toscana; i valori si mantengono in ogni caso al di sopra delle medie climatiche. Venti meridionali, moderati sui bacini di ponente; in prevalenza deboli altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 17 settembre

La giornata di domani sarà a tratti nuvolosa quasi ovunque, con piogge e rovesci isolati al mattino tra Liguria di Levante e nord della Toscana, su Lazio, Umbria e nord della Campania, e sull’estremo Nord-Est. Nella seconda parte della giornata i fenomeni potranno interessare a carattere sparso le regioni del Nord, le zone interne del Centro e il nord della Campania.

Le temperature saranno ancora elevate, con clima estivo al Centro-Sud e sulle Isole; afa in Val Padana.