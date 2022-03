Meteo: 16 marzo con aria mite. Da giovedì 17 pioggia e aria fredda

Oggi, mercoledì 16 marzo, l’alta pressione mantiene condizioni di tempo in generale stabile e senza piogge, con i venti di Scirocco che favoriscono un ulteriore aumento delle temperature: in alcune zone sono possibili punte fino a 20 gradi. Da giovedì 17 però l’alta pressione comincerà a indebolirsi e una perturbazione, associata a una depressione centrata in prossimità delle Baleari (n. 4 di marzo), avanzerà in direzione della Sardegna per poi coinvolgere con alcune piogge anche le regioni meridionali e la Sicilia.

L’arrivo di questa perturbazione sarà anche accompagnato da una intensificazione dei venti orientali che negli ultimi giorni della settimana torneranno a spingere aria fredda dai Balcani verso le nostre regioni. Per il fine settimana è quindi probabile una nuova fase di clima invernale. Non sono ancora previste piogge sulle regioni settentrionali, dove proseguirà almeno per tutta la settimana la fase siccitosa.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 marzo

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Alpi e in gran parte del Centro-Sud; maggiore presenza di nuvole, soprattutto al mattino, nel resto del Nord, in Toscana e Sardegna; nuvolosità più compatta e persistente in Liguria, con la possibilità di deboli e locali piogge.

Temperature in aumento, più marcato al Nord fin dalle prime ore della giornata. Valori massimi tra 14 e 18 gradi al Centro-Nord, tra 15 e 20 al Sud e nelle Isole. Venti di Scirocco sulle Isole maggiori, sul medio e alto Tirreno e sul Ligure, forti in Sardegna; molto mossi o agitati i mari intorno alla Sardegna e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 17 marzo

Cielo nuvoloso e deboli piogge sulla Sardegna. Nuvoloso o molto nuvoloso anche al Nord-Ovest, ma senza piogge; nel resto d’Italia si alterneranno sole e nuvole, senza piogge. Temperature massime in calo al Nord, regioni adriatiche e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove.