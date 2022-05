Meteo, 16 maggio: ancora qualche temporale, ma aumenta il caldo. Oggi picchi oltre i 30 gradi

Condizioni meteo per lo più stabili e caldo dal sapore estivo segnano anche questo inizio di settimana. L'anticiclone mantiene infatti saldo il dominio su buona parte dell'Europa, e continua a influenzare lo scenario meteo anche in Italia.

In particolare, tra le giornate di lunedì e martedì osserveremo un ulteriore aumento del caldo, con valori che localmente potranno superare la soglia dei 30 gradi. Domani, tuttavia, insisterà un po' di instabilità atmosferica specialmente sull'Appennino centro-meridionale e lungo le Alpi, con qualche temporale che potrà sconfinare anche verso la pianura soprattutto nelle regioni di Nord-Est.

Dopo una breve fase più instabile attesa per mercoledì, l’anticiclone dovrebbe consolidarsi con più decisione sull’Italia determinando un ulteriore aumento del caldo e giornate con tempo estivo alla fine della settimana.

Le previsioni meteo per lunedì 16 maggio

Oggi tempo inizialmente soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare sulle aree alpine e pedemontane del Nord. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci sparsi e temporali su Alpi, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Appennino centro-meridionale più probabili dall’Abruzzo fino alla Basilicata e alle Murge.

Temperature senza variazioni di rilievo, superiori alle medie stagionali: clima pomeridiano tipico di inizio estate con massime per lo più tra 25 e 28 gradi ma con punte di 29-31°C. Venti deboli o molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 17 maggio

Martedì il sole avrà la meglio in modo deciso soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord il cielo sarà in parte velato fin dal mattino. Nel pomeriggio nuvole in aumento sui rilievi, dove potrà verificarsi qualche temporale, specie sulle Alpi orientali e sull'Appennino centro-meridionale.

Il caldo rimarrà intenso, e in alcuni casi le temperature aumenteranno ulteriormente: sarà possibile registrare punte massime di 31-32 gradi nelle zone interne.