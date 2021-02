Condizioni meteo in miglioramento su gran parte dell'Italia, ma con il rischio di pioviggini soprattutto tra Liguria e Toscana. Temperature in aumento, ma ancora al di sotto della norma

Dopo l'ondata di gelo accompagnata da condizioni meteo decisamente invernali la situazione è in deciso miglioramento. Oggi le condizioni meteo saranno stabili in gran parte d'Italia, con il rischio di qualche pioviggine limitato per lo più alla zona tra la Liguria e la Toscana, e le temperature aumenteranno. Sarà comunuqe una giornata fredda, con temperature ancora al di sotto delle medie: solo da domani la colonnina di mercurio raggiungerà valori in linea con la norma e potremo considerare definitivamente archiviata l'ondata di gelo più intensa dell'intera stagione invernale.

L'aumento delle temperature sarà più sensibile nella seconda parte della settimana, e in particolare dal weekend si profila una fase con condizioni meteo stabili e clima mite per l'espansione dell'anticiclone.

Le previsioni meteo per martedì 16 febbraio

Molte nubi e qualche pioviggine su Liguria e Toscana. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Basso Piemonte, Umbria e Lazio, comunque senza piogge; altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature ovunque in crescita, ma ancora in generale al di sotto della norma, con possibili gelate mattutine al Centro-Nord. Ventoso per Libeccio sul Ligure, per Maestrale al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 febbraio

Domani nuvole su Liguria, Emilia, Romagna, Centro, Campania e Calabria, ma alternate a sprazzi di sole e con poche deboli piogge solo fra Levante Ligure e Alta Toscana. Bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature in crescita: gelate mattutine meno intense e meno diffuse, per lo più concentrate al Nord e zone interne del Centro; massime in generale vicine ai valori medi stagionali.