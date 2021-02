L'alta pressione si estende verso l'Italia, determinando condizioni meteo stabili in gran parte del territorio e un'attenuazione del freddo. Nei prossimi giorni le temperature continueranno ad aumentare, fino a superare la media stagionale nel weekend

Grazie all’espansione dell’alta pressione sul nostro Paese, nella giornata di martedì osserveremo condizioni meteo nel complesso stabili e asciutte, con sostanziale assenza di piogge o nevicate, mentre l’avanzata di correnti più miti e umide favoriranno anche una sensibile attenuazione del freddo.

Nei prossimi giorni l’ulteriore progressivo aumento delle temperature contribuirà a mettere definitivamente fine a questa ondata di gelo e, addirittura, nel fine settimana sono attesi valori termici ovunque di qualche grado al di sopra delle medie stagionali, dal sapore praticamente primaverile.

Le previsioni meteo per martedì 16 febbraio

Cielo in prevalenza nuvoloso e qualche pioviggine su Liguria e Toscana. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Basso Piemonte, Emilia Occidentale, Umbria e Lazio, comunque senza piogge; prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature ovunque in crescita, ma ancora in generale al di sotto della norma. Ventoso per Libeccio sul Ligure, per Maestrale al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 febbraio

Un po’ di nuvole su Liguria, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania e Calabria, ma alternate a sprazzi di sole e con poche deboli piogge solo fra Levante Ligure e Alta Toscana. Bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature in crescita: gelate mattutine meno intense e meno diffuse, per lo più concentrate al Nord e zone interne del Centro; massime in generale vicine ai valori medi del periodo.