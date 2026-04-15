Meteo, 16 aprile con temporali residui al Centro-sud: le previsioni

L’intensa perturbazione (la numero 2 di aprile) responsabile del forte maltempo degli ultimi giorni, giovedì 16 aprile comincerà ad allontanarsi dalla nostra Penisola, favorendo così un primo parziale miglioramento del tempo, che comunque sarà ancora caratterizzato dalla presenza di un po’ di piogge residue, specie sulle zone interne del Centro-Sud. Poi venerdì e sabato le condizioni meteo saranno dominate dall’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, che tornerà temporaneamente a occupare il Mediterraneo Centrale, inclusa l’Italia, dove quindi il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e stabile. Grazie alla rimonta dell’alta pressione, nei prossimi gironi anche le temperature andranno incontro a un sensibile e diffuso rialzo, spingendosi in quasi tutta Italia su valori al di sopra delle medie stagionali. La tendenza per domenica rimane tutt’ora piuttosto incerta, e vede un possibile aumento dell’instabilità al Nord, lambito da una perturbazione in movimento al di là delle Alpi.

Previsioni meteo per giovedì 16 aprile

Giovedì prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali, soprattutto al pomeriggio, su Alpi Orientali, zone interne del Centro, Campania, Appennino Lucano, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna. Temperature massime quasi dappertutto in aumento, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord. Venti moderati dai quadranti settentrionali al Centro-Sud e Isole, deboli al Nord.

Previsioni meteo per venerdì 17 aprile

Venerdì al mattino un po’ di nuvole innocue su Alpi, Calabria e Sicilia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose e nelle Isole Maggiori, con isolati rovesci e temporali su Alpi Occidentali, Appennino Settentrionale, rilievi abruzzesi, Appennino Meridionale, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Venti per lo più deboli. Temperature massime in ulteriore leggera crescita, quasi dappertutto comprese fra 18 e 26 gradi, ben al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord.