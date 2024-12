Meteo, 16-17 dicembre con tempo stabile e rialzo termico: le previsioni

La perturbazione numero 4 si allontana anche dall’Italia meridionale e l’alta pressione, in espansione verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo, garantirà condizioni di tempo stabile sul nostro Paese nella prima parte della settimana, con giornate in prevalenza soleggiate e temperature in aumento. La massa d’aria mite associata all’Anticiclone farà sentire i suoi massimi effetti sulle Alpi, dove lo zero termico si porterà fino alla quota anomala di 3000 metri. Nelle prime ore di mercoledì un aumento della nuvolosità in Liguria, Toscana e Sardegna sarà il primo segnale dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la nr. 5 del mese) che giovedì darà luogo a un peggioramento al Nord, per poi attraversare venerdì il Centro-Sud, con precipitazioni anche intense. La giornata di venerdì sarà anche caratterizzata quasi ovunque da forti venti settentrionali, in particolare con Maestrale tempestoso sui mari di ponente e sulle Isole. Al Nord-Ovest il Foehn favorirà un deciso miglioramento. Sono attese anche nuove nevicate giovedì sulle Alpi e Venerdì sull’Appennino centrale a causa del brusco calo termico associato al passaggio della perturbazione. L’attuale tendenza indica un generale miglioramento sabato e condizioni di bel tempo ovunque domenica, ma con un clima rigido e temperature in molte regioni inferiori alla media.

Previsioni meteo per lunedì 16 dicembre



Giornata soleggiata quasi ovunque, a parte un po’ di nuvolosità in transito al mattino sulle Alpi orientali e nubi sparse tra Calabria e Sicilia settentrionale. Nebbie su pianura e coste tra Veneto ed Emilia, in sollevamento nelle ore centrali, di nuovo in formazione a banchi in serata. Temperature minime in calo al Centro-Sud e Sardegna; massime in aumento al Nord e regioni centrali adriatiche. Venti ancora moderati settentrionali al Sud e in Sicilia, con mari mossi, fino a molto mosso lo Ionio.

Previsioni meteo per martedì 17 dicembre

Tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; banchi di nebbia nella notte e al mattino in pianura su bassa Lombardia, Veneto ed Emilia. In mattinata nuvole in lento aumento tra Liguria e Toscana, entro sera un po’ di nuvolosità anche nel resto del Nord, in Umbria e Sardegna settentrionale, più compatta in Liguria e associata a nebbie con riduzione della visibilità tra Emilia e basso Veneto. Temperature in rialzo nei valori minimi al Nord e al Centro; massime in aumento al Centro-Sud. Venti in attenuazione al Sud e in Sicilia; moderato Libeccio sul Ligure, con mare mosso.