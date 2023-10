Meteo, autunno grande assente anche la prossima settimana

Le attuali proiezioni a lunga scadenza non mostrano fino a metà mese, quindi per l’intera settimana, significativi segnali di cedimento dell’alta pressione, per lo meno nell’area del Mediterraneo centro-occidentale. Infatti l’anticiclone, attualmente ben esteso fino ai margini delle Isole Britanniche e del Mare del Nord, dovrebbe solo gradualmente e lentamente arretrare sull’Europa centrale verso la fine della settimana rimanendo invece assoluto protagonista nella fascia dalla penisola iberica all’Italia.

In questo settore qualche segnale di cambiamento della circolazione verso un flusso occidentale atlantico più umido e fresco lo si intravede solo per l’inizio della settimana successiva.

Almeno fino a domenica 15 ottobre proseguirà quindi l’attuale copione di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, asciutto e contrassegnato da un clima da tarda estate.

Martedì 10 ottobre potranno sfilare ancora un po’ di nuvole alte e innocue, costituite dalle velature marginali dei sistemi nuvolosi che ad est dell’anticiclone scendono verso la penisola balcanica. In seguito le nuvole tenderanno a essere ancora più assenti e con la possibilità di qualche locale nebbia in più attorno all’alba nel settore centrale della Val Padana, quello a cavallo del corso del Po.

Le temperature continueranno a essere decisamente oltre la norma, con clima oltre modo mite per il periodo anche nelle ore notturne e con massime che saranno diffusamente comprese tra i 24 e punte intorno ai 30 gradi.