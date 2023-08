Meteo, caldo intenso almeno fino giovedì 24 agosto. I dettagli sulla calura

L’ondata di calore sull’Italia proseguirà anche mercoledì 23 e giovedì 24 agosto con temperature che si manterranno fino a 10 gradi oltre la norma e lo zero termico sulle Alpi intorno 4600-4800 metri, con grave sofferenza per ghiacciai e nevi perenni. Le temperature massime rimarranno ancora diffusamente intorno alla soglia dei 35 gradi ma con picchi molto vicini ai 40 gradi nelle aree distanti dalle coste.

Anche lo stato del tempo non subirà particolari variazioni, sarà in prevalenza stabile con il rischio di eventuali temporali pomeridiani limitatamente alle zone montuose del Sud e della Sicilia, probabilmente giovedì in maniera molto sporadica sulle Alpi.

L’evoluzione a partire da venerdì è piuttosto incerta; entro lunedì 28 agosto sembra molto probabile un cambiamento radicale della situazione con un generale crollo termico e l’arrivo di temporali. Tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli non delineano con sufficiente sicurezza le tempistiche dell’arrivo dell’attiva perturbazione nord-atlantica che sarà responsabile del cambiamento; pertanto esiste ancora la possibilità che il caldo prosegua anche durante il fine settimana del 26-27 agosto, specialmente al Centro-Sud.