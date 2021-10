Meteo, 15 ottobre con forti venti. Più stabile nel weekend

Il vortice di bassa pressione (perturbazione nr.3 ) in questo venerdì 15 ottobre si allontanerà dall’Italia, dirigendosi verso la Grecia, favorendo così un graduale miglioramento anche all’estremo Sud e in Sicilia. L’intensa ventilazione settentrionale, invece, si attenuerà solo a partire da sabato: la giornata odierna quindi vedrà ancora un clima un po’ freddo per il periodo, mentre da sabato le temperature torneranno a salire. Il fine settimana, con la perturbazione oramai lontana e un generale rialzo della pressione, sarà caratterizzato da tempo nel complesso stabile e con assenza di piogge di rilievo, con temperature in crescita e su valori normali per la metà di ottobre.

Previsioni meteo per venerdì 15 ottobre

Venerdì tempo stabile e con prevalenza di sole al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; poche nubi in più nelle regioni centrali adriatiche, sulle coste della Campania e nella Sicilia meridionale. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Sud e sulla Sicilia tirrenica, con qualche debole pioggia o rovescio sulla Puglia centrale e in Salento. Inizio di giornata con clima freddo al Nord e parte del Centro; temperature massime in lieve rialzo all’estremo Sud e Isole, con valori in generale inferiori alla norma.

Venti da moderati a forti di Tramontana e Maestrale sull’alto Adriatico e al Centrosud, con raffiche molto forti in Puglia e di burrasca nello Ionio e nel Canale di Sicilia; mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per sabato 16 ottobre

Sabato un po’ di nuvole al Nordest, regioni adriatiche, Sud e Isole, ma alternate a sprazzi di sole e con isolati piovaschi solo in Sardegna e Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature quasi dappertutto in crescita e in generale più vicine ai valori medi stagionali. Venti in attenuazione.